Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusuna karşı eylem yaptı

Türkiye Barolar Birliği bugün, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karşı Ankara Adliyesi'nden Yargıtay'a yürüyen Ankara Barosu üyesi avukatlara Anayasa Mahkemesi önünde destek verdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen avukatlar, Yargıtay önünde açıklama yaptı. Erinç Sağkan, "Anayasaya aykırı işlem yapmaktan hemen vazgeçin. Anayasaya 153. maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün yargı organlarını bağlayacağını açık şekilde düzenlemiştir. Hemen bugün Anayasa'nın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın" dedi. Avukatlar, Yargıtay'ın demir kapısına Anayasa kitapçığı bıraktı.

Bugün Ankara Barosu üyesi avukatlar; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını, Ankara Adliyesi'nden Yargıtay'a ellerinde anayasa kitapçıkları, sırtlarında cüppeleri ile yürüyerek protesto etti.

Ankara Barosu'na, Anayasa Mahkemesi önünde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP yöneticileri ve milletvekilleri destek verdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye genelinden gelen Ankara'ya gelen avukatlarla birlikte Yargıtay önünde şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanından buraya; hakkı, adaleti, hukuk devletini ve anayasayı savunmak üzere gelen meslektaşlarımıza selam olsun. İki gündür yaşadığımız krizle ilgili olarak; bu krizin basit bir yargı krizi olarak nitelendirilemeyeceğini, bu krizin çok büyük bir devlet krizi olduğunu ve anayasanın maalesef, yargı eliyle açık şekilde ihlal edildiğini tüm kamuoyu ile paylaştık. Sadece paylaşmakla kalmadık, bir hukuk kurumu olarak; kurumlar arasındaki uyuşmazlığın yarattığı ağır sonuçların giderilmesinin anayasada ve mevzuatımızdaki yöntemler çerçevesinde nasıl oluşturulabileceğine ilişkin önerilerimizi ilgili kurumlara yaptık.

Yargıtay'ın önündeyiz. Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinin açıkça Anayasayı ihlal etmesi ve anayasal düzene açıkça baş kaldırmasına rağmen hala burada bir ceza mahkemesine anayasanın ilgili hükmünü, 153. Maddeyi hatırlatmak zorunda kaldığımızdan dolayı çok büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ancak her şeye rağmen, kurumların yıpratılmaması, kurumların itibarının sarsılmaması için bir ceza dairesinin yaptığı yanlışın, tüm bir kuruma da yansıtılmaması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum.

Bu sebeple, burada tekrar; Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve yıllardır hukukun üstünlüğünü savunarak yurttaşların hak ve özgürlüklerini teminat altına almaya çalışan avukatların örgütleri barolar ve Barolar Birliği olarak hatırlatıyoruz: Anayasaya aykırı işlem yapmaktan hemen vazgeçin. Anayasaya 153. maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün yargı organlarını bağlayacağını açık şekilde düzenlemiştir. Hemen bugün Anayasa'nın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın.

Bütün meslektaşlarıma; bu ülkede hukuku, anayasayı ve en temelde yurttaşlarımızın adalete erişimi için, savunmayı temsil ettikleri için tekrar sizlerin huzurunda teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyor; Türkiye Barolar Birliği Başkanı olduğum için onur duyduğumu da ifade etmek istiyorum."

Avukatlar, açıklamaların ardından; yürüyüş boyunca ellerinde tuttukları Anayasa kitapçıklarını Yargıtay'ın önüne bıraktı.