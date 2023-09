Erdoğan da salondaydı! Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ndan, tutuklu vekil Can Atalay için özgürlük çağrısı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 2023-24 Adli Yıl Açılış Töreni'nde dikkat çeken mesajlar verdi. Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay için özgürlük çağrısı yapan Sağkan, "Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer, demir parmaklıklar arkası değil, Anayasa Mahkemesinin emsal kararları gereğince milletin Meclisi'dir." dedi.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde birbirinden önemli isimler konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda söz alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ise tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın serbest kalması yönünde çağrıda bulundu.

"YEPYENİ BİR BAŞLANGICIN EŞİĞİNDE OLDUĞUMUZA İNANMAK İSTİYORUZ"

Sağkan şu ifadeleri kullandı: "Ülkece herkese hayırlı olmasını dilediğim yepyeni bir seçimi çok yakın bir zamanda hep beraber idrak ettik. Bizler, artık kangrenleşmiş meslek sorunlarının hayatımızın önceki dönemine ait olduğu yepyeni bir başlangıcın eşiğinde olduğumuza inanmak istiyoruz.

"ATALAY'IN YERİ MİLLETİN MECLİS'İDİR"

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin en somut ifadesi olan Yüce Meclisimize seçilen hukukçu milletvekillerine, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, ama her şeyden evvel hukukçu bir meslektaşları olarak gönderdiğim mektupta da ifade ettiğim üzere, Türkiye Barolar Birliği; yasama organımızın demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletinin işlerliğine katkı sağlayacak her adımında; hukuksuzluklara ve hak ihlallerine karşı verilecek her mücadelede dayanışma içinde olmuştur; bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ancak belirtmek isterim ki, hukukçu milletvekillerine gönderdiğim bu mektup, olması gerekenden bir eksiktir. Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer, demir parmaklıklar arkası değil, Anayasa Mahkemesinin emsal kararları gereğince milletin Meclisi'dir.

"YOLUMUZU AYDINLATAN IŞIĞIN KAYNAĞI ATATÜRK'TÜR"

Gördüğünüz üzere temelde, geçen sene adli yıl açılış konuşmasında dile getirdiğim sorunlar güncelliğini koruyor. Ancak kararlılıkla dile getirmek isterim ki, son sözüm ve teşekkürüm de ölene kadar aynı kişiye, aynı cümlelerle olacaktır. Çünkü bizim şükranımızın birincil muhatabı da yolumuzu aydınlatan ışığın kaynağı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bize bu umuda ve hüzne doygun coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak hukuk devletini yeniden, eskisinden daha sağlam şekilde tesis etmenin azmini, kararlılığını ve cesaretini veren, o mavi gözlü Selanikli yetimdir.

"Adalet Mülkün Temelidir" yazılan her mahkeme salonu ve eşitliğin, hakkaniyetin, adaletin, bağımsız yargının ve insan onurunun öğretildiği her hukuk fakültesi salonu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıdır. Bizler bugün mirasına sahip çıkmak için cübbelerini yeri geldiğinde barınak, yeri geldiğinde yıkılması mümkün olmayan çatı, yeri geldiğinde de tahakkümün karşısında kalkan yapan avukatlarız. Kılavuzumuz, pusulamız, güneşimiz Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve Atatürk ilke ve devrimleridir. Yeni adli yılın ülkemize hayırlı olması temennisiyle, hepinize saygılarımı sunuyorum."