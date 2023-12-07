Turistik Doğu Ekspresi Yeniden Seferlere Başlıyor

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, TBMM'de yaptığı konuşmada Turistik Doğu Ekspresinin yeniden seferlerine başlayacağını söyledi.

Milletvekili Karaman meclisteki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Turistik Doğu Ekspresi yeniden seferlerine başlıyor. Dünyanın en güzel rotalarından birisi olarak seçilen Ankara- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars arasında işleyen Turistik Doğu Ekspresi 11 aralıkta seferlerine başlıyor.

Ankara'dan kalkarak, dağların arasında kıvrılan trenimiz; Fırat Nehri ve kolları boyunca Erzincan'dan Kars'a kadar devam ederek güzel bir seyir keyfi sunuyor yolcularına. Bu yolculuğun önemli duraklarından biri; Erzincan, İliç ve Kemaliye ilçelerimizdir. Burada muhteşem kanyonlarımızı gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Ayrıca Erzincan merkez de Bakırcılar Çarşısı, Girlevik Şelalesi, Ergan Kayak Merkezi, Ekşisu Mesire alanlarımızı gezip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Erzincan'dan ayrılmadan meşhur tulum peynirimizi, balımızı, Cimin üzümünü, sarucumuzu almayı unutmayınız. Milletvekillerimizi, tüm vatandaşlarımızı muhteşem yolculuğu yapmaya davet ediyorum. Bölgenin ekonomisine ciddi katma değeri olan projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor." - ERZİNCAN