Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, CNN Türk canlı yayınında mal varlığıyla ilgili tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'da 600 dairesi olduğu iddialarını sert bir dille yalanlayan Altınok, "600 tane dairem varsa tapusunu çıkarsınlar. Hemen istifa edeceğim. Tapusunu çıkarmazsa namerttir" ifadelerine yer verdi.

Altınok'un açıklamalarından satırbaşları;

"Ben tüccar ailenin çocuğuyum. 4. kuşağım. Çocuklarım 5. kuşak. Mal varlığım açıklandı. Mal varlığım azaldı. Bir teşekkür etmeleri lazım. 'Bu adam 20 sene belediye başkanlığı yaptı. Mal varlığı artmamış azalmış. Helal olsun' demeleri lazım. 20 yıldır görev yapıyorum, çoluğum cocuğum benim makam arabama binmemiştir. 20 yıldır görev yapıyorum 1 kuruş harcırah yoktur. Anketleri görenler, kaybedeceklerini görenler yalan iftira çamur kampanyasına başladılar. Benim saklayacak bir şeyim yok. Altınok'un özü birdir sözü birdir.

"İŞLERİ BİRADERE DEVRETTİM"

Belediye başkanı seçilir seçilmez vergi ile ilişiğimi kestim ve kapattım. 'Benim artık ticaretle işim yok' dedim. Ne derlerse desinler, hırsız demesinler. Ben işleri biradere devrettim. Belediye başkanı olduğum sürece benim banka hesabım da yoktur. Emekli olduktan sonra bir devlet bankamıza hesap açtırdım. Emekli maaşım oraya yatar. Siyaseti bıraktıktan sonra ticaret yapayım diye bir hırsım yok.

"VİZDANSIZLAR, AHLAKSIZLAR"

Ankara'da ilk kamyonu alan aileyiz. Bu vicdansızlar, ahlaksızlar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı '600 tane dairesi var' diyor. Antalya'da 600 tane dairem varsa ve tapusunu çıkarmazsa namerttir. Ama ben istifa edeceğim. 600 tane tapuyu çıkartmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım. Zamanımda aldığım yerler arsaydı. Şehir büyüdü. Benzin istasyonumuzu rahmetli babam BP'den satın aldı. Benim aldığım Eskişehir yolundaki yeri 1991 yılında almışız. Gölbaşı'nda olan arsayı 1987 yılında almışız. 9 parselini de sattım.

"TARLALARI KİM EKER, BİÇER HABERİMİZ YOK"

1987 yılında 25 yaşındaydım. Gerçeğe bakarsan 23 yaşındayım. Siyasette böyle insan varmış, tebrik ediyoruz demeleri lazım. Göreve başladığım zaman müdürleri topluyorum ve 'Beytül mala el sürerseniz paralı pullu bir işiniz olursa sağ kolum da olsa keser atarım benim sol kolum da olsa keser atarım. Gereken neyse onu yaparım' diyorum. Abartılar var. Mal varlığımızı açıkladığımızda ada parseline kadar açıkladık. 5 bin dönüm arazi vardı. Benim hisseme düşen 80 dönüm. Balum 115 dönüm arazisi var diyorlar sosyal medyada. Balum'da 4 bin dönüm var babadan kalan. Anneden kalan köyden arazi var. Bu tarlaları kim eker, kim biçer haberimiz bile yok. Kim ekerse eksin biçsin boş kalamasın. Bunların çoğunu vatandaş eker biçer. Bana para ver gibi bir talebimiz de yok.

"LONDRA'DA EVİ KAÇ LİRAYA ALDIĞINI AÇIKLASIN"

Tunalı'da yerimiz var. Belediye başkanı olmadan önce almışım. Tunalı'dan bir binanın 8'den 1'inin 0,50'si şahsıma ait. Tunalı 4 katlı bir bina var diyorlar. Bunların hepsini yazdık. Belediye başkanı Londra'da aldığı evi kaç liraya aldığını açıklasın. Londra'daki evi, babadan kalan tüm arsaları satsak satın alamayız. Bunlara girmeyeceğim. Ahlaki bulmuyorum. Şuan oturduğu evin değeri 25 milyon TL. Ben senin evini çekip yayınlatmam ahlaki değil. Beypazarı belediye başkanlığını bıraktığından oturacak evin yoktu. Bu 25 milyon TL'lik evi nasıl aldın? Annem ve babam 1986'da rahmetli oldu. Turgut Altınok'un adına olan tüm varlığı budur. Bankadaki parayı açıkla diyorlar. Her türlü veri açık. Mal varlığımız çoğalmamış ve azalmış. Bunların hepsi kayıtlı. Siyaset etik gerektiriyor. Ankara'daki seçimin sonucunu görenler telaşa kapıldı. İftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Sütte leke var Altınok'ta leke yok."