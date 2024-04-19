Üye Girişi
Haberler

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde terör saldırısında şehit olan belediye başkanının oğlu belediye başkanı seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 29 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen dönemin Belediye Başkanı Kemal Tekin'in oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçildi. Tekin, babasının ilkeleri doğrultusunda Nazımiye halkına hizmet etmenin birinci amaçları olduğunu söyledi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 29 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen dönemin Belediye Başkanı Kemal Tekin'in oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçildi. Tekin, babasının ilkeleri doğrultusunda Nazımiye halkına hizmet etmenin birinci amaçları olduğunu söyledi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Kemal Tekin, 7 Nisan 1995'te ilçedeki evinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit edilmişti. Aradan geçen 29 yılın ardından oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tüm rakiplerini geçerek CHP'den Nazımiye Belediye Başkanı seçildi.

Mazbatasını alarak göreve başlayan 41 yaşındaki Ali Emrah Tekin, son seçimlerde Nazımiyelilerin büyük çoğunluğunun kendisini tercih etmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bu seçimlerin bizim açımızdan şöyle özel bir durumu var. Bir seçim olmasının ötesinde benim ve ailem için farklı bir anlam ifade ediyordu. Şöyle ki 29 yıl önce maalesef terör saldırısı sonucu yine Nazımiye Belediye Başkanlığı görevini yürüten babam şehit edilmişti. Dolaysıyla Nazımiyeli hemşehrilerimiz aradan geçen 29 yıla rağmen tekrar bu anlamda bizi destekleyerek yaşanan bu olaya verdikleri tepkiyi göstermiş oldular. Duygusal anlamda da bizim için önemli bir durumdu" dedi.

"29 yıl sonra bayrağı teslim aldık"

Babasından devraldığı görevi layıkıyla yürütmenin gayreti içinde olacağını belirten Tekin, "Babam iyi bir insandı. Her zaman hemşehrilerinin iyiliği, güzelliği anlamında çalışmalar yürüttü. Dolasıyla biz 29 yıl sonra bu bayrağı teslim alarak aynı şekilde, babamın tavsiye verdiği şekilde bu yetkiyi hemşehrilerimizin yararına olacak şekilde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İlçenin küçük ve kısıtlı imkanlara sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Tekin, "Bugüne kadar bu kısıtlı kaynakların sebep olduğu borçlanma da söz konusu. Bunların bir şekilde çözülmesi için aday olduk. Bunların hepsinin aşılarak Nazımiyeli hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına adaydık adaylığımız başkanlığa dönüştü. Dolayısıyla bütün enerjimizi bundan sonra bu anlamda harcamış olacağız. Hem kaymakamlığımız hem valiliğimizden destek alacağız inşallah. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda destek almayı bekliyoruz, umuyoruz. İlçemiz için iki kıymetli değerimiz var. Biri rahmetli Kamer Genç biri de bir önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Bu iki değeri var etmiş bir ilçeyiz. Genel başkanımız Özgür Özel'in de desteğiyle ilçemizi yeniden yaşanabilir, tersine göçü sağlayabilecek bir duruma getirmek istiyoruz. Bu anlamda partimizin büyük katkı sunacağını biliyoruz. Onun özgüveni içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ali Emrah Tunceli PKK Terör Politika Haberler

Bakmadan Geçme

İran İsrail'e saldıracak mı? İran'dan İsrail'e misilleme gelecek mi? Merkez Bankası döviz kurları 2024! 1 Amerikan doları ne kadar? Yıl sonu dolar kuru ne kadar olur? Suphiye Orancı kimdir? Metin Akpınar ve Uğur Dündar'dan kızları olduğu iddia edilen Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç oldu? MB dolar tahmini için ne dedi? Taksiciyi öldürüp araçtan atan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı mı? İfadesinde ne dedi? Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi kaç TL? Merkez Bankası enflasyon beklentisi yüzde kaç? TOKAT'TA DEPREM | Tokat depreminin ardından yaşanan hasarın boyutu ne? Noterler Cumartesi günü açık mı? Noterler Cumartesi günü çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri! KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu? İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İzmir cuma namaz saati! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İstanbul cuma namaz saati! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ || Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Aşkım Kapışmak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi! DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2024? DGS sınavı ne zaman? 2024 DGS başvuruları ne zaman?
title