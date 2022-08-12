Tunç 'Dünya ekonomik krizdeyken biz bu yatırımları hiç durdurmadık'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, "Memleketimiz her şeyin en güzeline layık, bunu yapmanın gayreti içinde olacağız. Dünya ekonomik krizdeyken biz bu yatırımları hiç durdurmadık" diye konuştu.

Ulus ilçesi kuruluşunun 78.yıldönümünde ilk kez üç gün devam eden doğa festivali etkinlikleri tamamlandı. Festivalin son gününde ilçe merkezi pazaryeri meydanında yerel sanatçılar ve halk müziği ses sanatçısı Orhan Hakalmaz konser verdi. Festivale katılan sanatçılara Bartın Ak Parti Bartın Milletvekili ve Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç hediyeler verdi. Tunç konuşmasında şöyle dedi:

"Yine bir yaz akşamında doğa kenti güzel ilçemiz Ulusumuzda bir festivalde sizlerle beraberiz kurban bayramında da burada çok güzel bir program olmuştu Derneklerimizin organize ettiği Barfed ve yanındaki temsilci dernekler güzel bir program yapmışlardı. Bu akşamda yine Ulus Belediyesi'nin organizesinde çok değerli sanatçımız Türkiye'nin yakından tanıdığı ve yıllardır takip ettiğimiz usta sanatçımız Orhan Hakalmaz da burada, ve öncesinde bizim evlatlarımız Türker ve Metin kardeşimiz de Orhan beyden aşağı kalmadılar. Çok güzel ziyafetler sundular. Onlar bizim değerlerimiz onlara sahip çıkacağız Ulusumuzu güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. Ulus İlçemizin belediye başkanımızla el ele meclis üyelerimiz teşkilat üyelerimizle birlikte öncelikle alt yapısını ilk el attığımız oydu. Çünkü sıkıntılı durum vardı. Alt yapıyı düzelttik. Ulus çayının ıslahını hallettik. Atıksu arıtma tesisini hayata geçirdik. Ulusumuzun hastaneye ihtiyacı vardı. Hastaneyi yaptık. İşte çok değerli Rektörümüz burada Ulus'a Yüksekokulu en değerli bölümlerin acıkmasını sağladılar. Mezun olan öğrencilerimiz hemen işe başlıyorlar. Ulus'a hayırseverlerin katkıları Ulus'a hizmet vakfı aracılığı ile okulu Ulus'a kazandırdık. Önemli bir iş başarıldı. Ulus'umuz öğrencileriyle birlikte kış mevsiminde bile çıvıl çıvıl bir hareket kazanmıştır. Ulukaya da ziyaretçi merkezi seyir terası Kemerli mağarasının yürüyüş yolu seyir terası Küre dağları milli parkının tam ortasındayız. Küre dağları milli parkı Avrupa'nın 13 milli parkından biri Türkiye'de de Panpark üyesi olan tek park o nedenle hem Ulus bölgesinde hem Arıt'ta oralarda milli parka yerli ve yabancı turisti çekebilmek için yatırımlar yaptık. Ağaköyümüzde tahnit müzesini önceki gün açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımızı oraya götürelim, gerçekten yöresel bitkiler yöresel hayvanlar bu bölgede neler yaşıyormuş. Orada hepsi sergileniyor. Ulusumuzun Apdipaşa ve Kumluca beldemiz var gözbebeğimiz oraları da yatırımları yaptık. Ulusumuzda hem yaya yolu ve diğer köprüleri yaptık. Ulus gerçekten doğa harikasıydı. O doğa harikasını gün yüzüne çıkardık. Bunu sizin sayenizde desteğinizle yaptık. Daha güzel eserlerle memleketimizi güzelleştirmenin gayreti içindeyiz. Eldeş Barajımız da bitmek üzere Ulusumuzun da içme suyu problemini de o barajla sağlamış olacağız. Bunlar büyük yatırımlar dünya ekonomik krizdeyken biz bu yatırımları hiç durdurmadık. Bu yatırımlar için ödeneklerimizi sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bakanlarımıza ilimizde valilerimize İlçe yöneticilerimizden alın teri döken çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Memleketimiz her şeyin en güzeline layık, bunu yapmanın gayreti içinde olacağız. Türkiye aşkıyla yola devam, millet aşkıyla yola devam güçlü Türkiye için yola devam gece gündüz çalışmak bizim boynumuzun borcu milletimize şükran borçluyuz. Ülkemizin önündeki milletimizin aleyhine kurulmak istenen tuzakları milletimiz bozdu ve milletimiz önümüzü açtı. O nedenle biz sizleri şükran borçluyuz. Sizlere ne kadar eser kazandırabiliyorsak sizlere ne kadar hizmet edebiliyorsak bizler için ne mutlu diyorum. Bu nedenle Ulus doğa festivalinin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi huzurumuzu bozmak isteyenleri fırsat vermesin diyorum." - BARTIN