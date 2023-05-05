Tüm Emeklilerin Sendikası hakkında kapatma davası salı günü başlıyor

KERİM UĞUR

Tüm Emeklilerin Sendikası hakkında açılan kapatma davası salı günü Ankara'da başlayacak. Sendika, bugün Türkiye genelinde yaptığı basın açıklamalarıyla kapatma davasını protesto etti. Sendikanın İzmir şubeleri, "Demokratik bir ülke olmanın gereği olarak emeklilerin sendikal haklarını tanıyın, bu davayı geri çekin. Çünkü ne yapsanız da sendikal haklarımızı kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası hakkında kapatma davasının ilk duruşması, 9 Mayıs Salı günü Ankara'da yapılacak. Tüm Emeklilerin Sendikası, hakkında açılan kapatma davasını, bugün Türkiye genelinde düzenlediği basın açıklamalarıyla protesto etti. Sendikanın İzmir şubeleri, 81 ilde yapılan basın açıklamalarına Konak Meydanı'ndan destek verdi. Emekliler adına basın açıklamasını, Tüm Emeklilerin Sendikası Konak Şubesi Başkanı Saadet Erkuş yaptı.

Erkuş, AKP hükümetini eleştirerek, "Ülkenin bütün değerlerinde emeği, gayreti olan emekliler, kendilerine reva görülen yaşam koşullarına karşı, hak temelli örgütlenerek 1995'li yıllardan beri sendikal haklarını kullanıyor. O zamandan bu yana emeklilerin taleplerine kulak verme, haklarını verme yönünde tavır alması gereken devlet, siyasi iktidarlar, emeklilerin öz örgütü olan sendikaları kapatma, engelleme, baskı ile yok saymayı tercih etmektedir. Bütün bunlara rağmen emekliler, sendikal örgütlülüklerini sürdürmüşler, emeklilerin hak mücadelesini sendikal örgütlenme aracılığıyla yerine getirmişlerdir" dedi.

"EMEKLİLERİN SENDİKAL HAKLARINI TANIYIN, BU DAVAYI GERİ ÇEKİN"

Sendikaya yönelik kapatma davası sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erkuş, şöyle konuştu:

"30 Kasım 2022 tarihinde Ankara Valiliği'ne yaptığımız başvuru ile sendikamız Tüm Emeklilerin Sendikası tüzel kişilik kazanmıştır. Geçmişten getirdiği örgütlenme ve mücadele birikimini, sadece adı değişerek örgütlülüğümüzle bugünlere getirdik. Açlık sınırının 10 bin TL, yoksulluk sınırının 32 bin TL, asgari ücretin ise 8 bin 500 TL olduğu ülkemizde 9 milyon emekli 7 bin 500 TL aylık almaktadır. Bu aylık, açlık sınırı bile değil, ölüm sınırıdır. Demokratik bir ülke, barış içinde bir ülke, kardeşlik içinde bir ülke, emeklilerin hakkıdır. İnsanca bir yaşam, en temel hakkımızdır. Bu sorunları çözmek yerine sendikal örgütlülüğümüzü engellemeye çalışan siyasi iktidar, emeklilerin sendikalarını kapatarak örgütsüz bırakmaya çalışmaktadır. Bu amaçla sendikamızı da kapatmak istiyorlar. Sendikamız için Ankara Valiliği'nin açtığı kapatma davasının ilk duruşması 9 Mayıs 2023 tarihinde Ankara'da görülecektir. Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz; adalete, hukuka olan inancımızı korumak istiyoruz. Demokratik bir ülke olmanın gereği olarak emeklilerin sendikal haklarını tanıyın, bu davayı geri çekin. Çünkü ne yapsanız da sendikal haklarımızı kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

"SESİMİZİ VE TALEPLERİMİZİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri İshak Kocabıyık ise "Türkiye, 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyor. Bu seçim, diğer seçimlerden farklı olarak, bu kadar nefessiz kaldığımız, bu kadar anti-demokratik uygulamalara maruz kaldığımız bir ülke mi istiyoruz, yoksa demokratik, barış içinde, insanca yaşayacağımız bir ülke mi istiyoruz tercihidir. Bu seçimin anlamı budur. Demokratik, barış içinde ve insanca yaşanacak bir ülke talebimizi içine sindiremeyen iktidar, bizi baskıyla, yok saymayla, hukuksuzlukla terbiye etmek istiyor. Sendikamızı kapatmak istiyorlar. Emekliler, 1995 yılından bu yana sürdürdükleri hak temelli sendikal örgütlenmeden asla vazgeçmeyecekler. Onlar istediği kadar kapatsınlar, engellesinler, yok saysınlar. Bugün burada olduğumuz gibi, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi sesimizi ve taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.