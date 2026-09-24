Haberler

Trump, Xi ile görüşmenin önemli konusunun Süper Zeka olacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington DC'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacağını, görüşmede Süper Zeka'nın (SI) önemli konu olacağını söyledi. Trump, Truth Social'da 'Xi ile büyük bir gün' ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı Donald Trump, bugün Çin Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Xi ile büyük bir gün. Süper Zeka (SI) görüşmelerin önemli bir konusu olacak" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, bugün Washington DC.'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. ABD Başkanı, görüşmeye ilişkin kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Çin Devlet Başkanı Xi ile büyük bir gün. Süper Zeka (SI) görüşmelerin önemli bir konusu olacak, ancak onu tam olarak bulunduğu yerde bırakmak istiyorum. Çin'in tutumu da bu yönde. Bizim güvenlik sınırımız Adalet Bakanlığıdır" dedi.

Trump'tan Xi'ye övgüler

Trump, bir başka paylaşımında ise dün Çin Devlet Başkanı Xi ile havalimanında bir araya geldiğini belirterek, "Kendisi her zamankinden daha iyi, güçlü, enerjik ve formda görünüyordu. Bayan Xi de her zamankinden güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki

Yine haddini aştı! BM'ye ayar veren Erdoğan için skandal suçlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

Zelenski'yi çileden çıkaran soru! Gazeteciye küfürle yanıt verdi
Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de! Tarih verildi

İsim tartışmasına son noktayı AYM koyacak! Tarih verildi
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim

10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü

Galata Köprüsü'nde saldırıya uğrayıp burnu kırılan kadın 2 yıldır adalet arıyor! 'Ben bir dosya değilim'

Başını çevirdi, yumruğu yedi! 2 ameliyata rağmen burnu kırık
Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

Karı koca evlerinde ölü bulundu! Kapıdaki not dehşete düşürdü
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem