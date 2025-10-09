Trump'tan Erdoğan'a teşekkür: "Sürece şahsen dahil oldu, harika bir iş çıkardı"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan Hamas'la temas kurarak ateşkes anlaşmasına ilişkin sürece şahsen dahil olduğunu belirterek, kendisine teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kabine toplantısında Gazze'de ateşkes sürecine ve Orta Doğu'da barış konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, "Dün gece Orta Doğu'da tarihi bir dönüm noktasına, insanların asla gerçekleşmeyeceğini söylediği bir şeye ulaştık. Gazze'de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Bunun kalıcı, umut ediyorum ebedi bir barış olacağını düşünüyorum. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve Pazartesi ya da Salı günü salıverilmeleri bekleniyor. Geri alınmaları karmaşık bir süreç" dedi.

Trump Mısır'daki resmi imza törenine katılacak

Esirlerin teslim alınacağı pazartesi veya salı gününün mutlu bir gün olacağını ve bu vesileyle Orta Doğu'ya gideceğini duyuran Trump, "Şu anda ziyaretin zamanlaması üzerinde çalışıyoruz. Mısır'a gideceğiz. Orada imza töreni olacak. Zaten benim adıma bir ön imza atılmıştı ama şimdi resmi imza töreni yapılacak" dedi.

Katar'dan Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkenin Gazze'de barış süreci için bir araya geldiğini ifade eden Trump, "Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Hepsi, bir amaç uğruna birleşti ve aralarındaki ilişkiler de muhtemelen hiç bu kadar iyi olmamıştı. Gerçekten olağanüstü bir durum. Kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği bir şey başarıldı. ve en önemlisi, rehineler geri dönüyor" dedi.

"Bazı ülkelerin devreye girip ciddi miktarda para ortaya koyduğunu göreceksiniz"

Hamas'ın muhtemelen 70 bin kayıp verdiğini ve bunun Hamas açısından oldukça büyük bir kayıp olduğunu savunan Trump, "Bir noktada bunun durması gerekiyor. Gazze, yavaş yavaş yeniden inşa edilecek. O bölgedeki bazı ülkelerin muazzam bir serveti var. Bu servetin sadece küçük bir kısmı dahi Gazze'ye yatırılsa, bu Gazze için harikalar oluşturabilir. Bence bu çok önemli. Bazı ülkelerin devreye girip, ciddi miktarda para ortaya koyduğunu ve gerekeni yaptığını göreceksiniz. Böylesine büyük bir dayanışma ruhu, daha önce hiç görmediğim bir şey" ifadelerini kullandı.

"İran barış için çalışmak istiyor"

İran'ın nükleer tesislerinin vurulmasının da duruma etkisi olduğunu savunan Trump, "Her şey bir araya geldi. Bence İran'a yapılan saldırı çok önemliydi. Çünkü o saldırı olmasaydı, İran'ın muhtemelen şimdiye kadar bir değil birden fazla nükleer silahı olurdu. Onlarla bir anlaşma imzalamış olsak bile üzerimizde büyük bir tehdit bulutu dolanıyor olurdu ve bu hep aynı şekilde devam ederdi. Ama şimdi durum farklı. Şimdi, İran barış için çalışmak istiyor. Bize bunu bildirdiler. Bize bu anlaşmayı da tamamen desteklediklerini ilettiler ve bu biz de bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve İran'la çalışacağız. Bildiğiniz gibi İran'a yönelik büyük yaptırımlarımız var, birçok başka konular da mevcut ama onların ülkelerini yeniden inşa ettiklerini görmek isteriz. Ancak nükleer silah sahibi olamazlar" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece şahsen dahil oldu"

Gazze'de ateşkes sağlanmasında emeği geçen ülke ve liderlere teşekkür eden Trump, "Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine bu inanılmaz güne ulaşmamıza yardımcı oldukları ve bizimle her adımda yanımızda oldukları için büyük bir minnettarlık duyuyorum. Suudi Arabistan, Ürdün ve daha birçok ülke de katkı sağladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Hamas'la temas kurarak sürece şahsen dahil oldu. Diğerleri gibi o da harika bir iş çıkardı. Hepsi gerçekten olağanüstüydü. Endonezya da olağanüstüydü. Tüm dünya bu amaç için bir araya geldi" dedi.

"Bence, Rusya-Ukrayna Savaşı da yakında sona erecek"

ABD halkının Gazze'deki korkunç çatışmanın sona erdirilmesinde ABD'nin aldığı rolle gurur duymaları gerektiğini söyleyen Trump, "Hatırlarsınız, yedi savaşı ve büyük çatışmayı sona erdirdik ve bu sekizinci oldu. Belki de en hızlı çözüleceğini düşündüğüm Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bence o da yakında sona erecek. Ama bu arada, haftada yaklaşık yedi bin kişi ölüyor ve bu oldukça korkunç bir durum" dedi.

Basın toplantısında İsrail parlamentosu Knesset'te konuşma yapıp yapmayacağına ilişkin bir soru alan Trump, "Eğer isterlerse yaparım. Bir ABD başkanının ilk kez bunu yapıyor olması da olayı oldukça ilginç hale getirir değil mi? Eğer isterlerse yaparım" dedi.

"İnsanların yaşayabileceği bir yer oluşturacağız"

Filistinlilerin Gazze'de kalabileceklerine ilişkin söz verip veremeyeceği yönündeki soruya Trump, "Filistinliler ne yaptığımızı tam olarak biliyor. İnsanların yaşayabileceği bir yer oluşturacağız. Şu anda orası yaşanmaz halde. Biliyorsunuz, durum korkunç. Görülmüş bir şey değil. Evet, insanlar için daha iyi koşullar oluşturacağız" dedi.

Trump, mevcut durumda iki devletli çözüm konusundaki düşüncesinin ne olduğuna ilişkin bir soruya ise, "Bir görüşüm yok. Ne üzerinde anlaşma sağlarlarsa ona uyacağım" şeklinde cevap verdi.

Ateşkes anlaşmasında İsrail açısından elverişsiz maddelerin bulunduğu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesinden endişe duyup duymadığı yönünde bir soru alan Trump, "Kendisinin şu anda beş gün öncesine nazaran çok daha popüler olduğunu düşünüyorum" dedi. - WASHINGTON