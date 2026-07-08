ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi İçin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Hareket Etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere otelden ayrıldı.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için dün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra konakladığı otele gitmişti. Trump ve beraberindeki heyet, zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere konakladıkları otelden ayrıldı. Otel etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, ABD Başkanı Trump beraberindeki heyetle aynı çıkış kapısını kullanmadı. Trump'ın makam aracı 'Canavar', konvoya diğer kapıdan çıkış yaparak dahil oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı