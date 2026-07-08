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ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi İçin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Hareket Etti

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi İçin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Hareket Etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi’nin ikinci gününde, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere otelden ayrıldı. Trump'ın aracı 'Canavar' konvoya farklı bir kapıdan katılırken, otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere otelden ayrıldı.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için dün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra konakladığı otele gitmişti. Trump ve beraberindeki heyet, zirvenin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere konakladıkları otelden ayrıldı. Otel etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, ABD Başkanı Trump beraberindeki heyetle aynı çıkış kapısını kullanmadı. Trump'ın makam aracı 'Canavar', konvoya diğer kapıdan çıkış yaparak dahil oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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