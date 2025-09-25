Trump, Biden'ın fotoğrafı yerine 'otomatik imza fotoğrafı' koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. "Başkanlık Onur Yolu" adı verilen bölümde, ABD'nin geçmiş başkanlarının portreleri altın çerçeveler içinde sergilendi. Proje, Amerikan başkanlık tarihine saygı duruşu niteliği taşısa da bir detay dikkat çekti. Joe Biden için ayrılan çerçevede portre yerine bir "otomatik imza cihazı" fotoğrafı yer aldı.

TRUMP'TAN BIDEN'A İNCE GÖNDERME

ABD Donald Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Joe Biden'a olan nefretini yeni bir şekilde gösterdi. Trump daha önce, Biden'ın karar alma süreçlerinde "bilişsel gerileme" yaşadığını ve birçok resmi belgenin "otopen" denilen otomatik cihazla imzalandığını öne sürmüştü. Bu iddialarını ciddiye alarak soruşturma açılması gerektiğini savunan Trump, yeni sergide Biden için hazırlanan çerçeveyle bu mesajını görselleştirmiş oldu. Trump, Beyaz Saray'da ABD Başkanlarının yer aldığı bölüme, Biden'ın fotoğrafı yerine "otomatik imza cihazı" fotoğrafı koydu.

BEYAZ SARAY ÇALIŞANLARI PAYLAŞTI

Değişiklik, Trump'ın yardımcılarından Margo Martin'in sosyal medya platformu X'te yayımladığı bir videoyla kamuoyuna duyuruldu. Videoda, Ronald Reagan ve Bill Clinton gibi eski başkanların altın çerçeveli portrelerinin yanında, Biden için ayrılan bölümde yüzü yerine otomatik kalem çiziminin bulunduğu görüldü.

BIDEN "TÜM KARARLARI BEN ALDIM" DEMİŞTİ

Eski Başkan Joe Biden ise Trump'ın söz konusu ithamlarını sert bir dille reddetmişti. Biden, başkanlık süreci boyunca alınan tüm kararların, affetmelerin, yürütme emirlerinin ve yasaların kendisine ait olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Başkanlık sürecimdeki kararları ben aldım. Affetmeler, yürütme emirleri, yasalar ve bildiriler bana ait kararlardır. Aksi yöndeki her iddia saçma ve yanlıştır"

SİYASETTE YENİ TARTIŞMA

Trump'ın bu hamlesi, başkanlık seçimlerine doğru ilerleyen süreçte siyasetin gündemini yeniden hareketlendirdi. Destekçileri Trump'ın hamlesini "yaratıcı bir eleştiri" olarak değerlendirirken, Biden'a yakın çevreler ise bunun "saygısızlık" olduğunu savundu.