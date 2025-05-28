Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif, TBMM Adalet Komisyonu'nda

TBMM Adalet Komisyonu, trafik kazalarının önlenmesi ve kara yolu trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik cezalarının artırılmasını içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu, 36 maddeden oluşan, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Yüksel, komisyonun son dönemde reform niteliğindeki çalışmalara imza attığını belirterek, "Özellikle yargı reformu strateji belgeleri doğrultusunda hukuk sistemimizin daha etkin, hızlı ve güvenilir işlemesi adına birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda temel hak ve özgürlüklerin korunması, hukuk güvenliğinin sağlanması, toplumsal düzenin muhafazası ve yargı sisteminin etkinliğinin artırılması adına önemli değişiklikleri hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz titiz ve detaylı çalışmalarla adalet sistemimizin daha da güçlenmesine önemli katkılarda bulunduk" ifadelerini kullandı.

'TEKLİFİMİZ, TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINI AMAÇLIYOR'

Kanun teklifi kapsamında trafikte işlenen suç ve kabahatlerin caydırıcılık ilkesi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiğini ifade eden Cüneyt Yüksel, "Kanun teklifinde, trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışlara karşı sürücü belgesinin geri alınması da dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması ve ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesinin ise ayrı bir suç olarak düzenlenmesi yer almaktadır. Kanun teklifimiz ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi ve kara yolu trafik güvenliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde alınan tüm tedbirlere rağmen sadece 2024 yılında 6 binden fazla vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 386 bin vatandaşımız ise çeşitli derecelerde yaralanmıştır. Bu vahim tablo trafik kazalarının yol açtığı can kayıpları ile sosyoekonomik kayıpları azaltmayı ve trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır" diye konuştu.

'HIZIN ÖLÜMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AZALTILMASI ARZULANMAKTADIR'

Yüksel, trafikte alkol veya uyuşturucu madde kullanımı etkisinde araç kullanan sürücülere verilen cezaların artırıldığını vurgulayarak, "Hız ihlallerine yönelik kademeli ceza sistemi getirilerek bir kilometre bölü saat hız artışının bile ölüm riskini 4 kat artırdığı bilimsel veriler ışığında görülmüş ve bu nedenle teklif ile hızın doğrudan ölümler üzerindeki etkisinin azaltılması arzulanmaktadır. Plaka sahteciliği, plakasız araç kullanımı, tescilsiz veya trafikten çekilmiş araçla trafiğe çıkılması gibi fiillere karşı cezalar yeniden düzenlenmektedir. Kırmızı ışık ihlali, makas atma ve kavşak önceliğine uymama, şerit ihlali, ters yön kullanımı ve konvoy şeklinde yolları kapatma gibi kasıtlı trafik düzeni bozucu eylemlere karşı hem idari hem de adli yaptırımlar getirilmektedir. Ambulans ve itfaiye araçlarının geçiş üstünlüğüne riayet edilmemesi, burada sadece bir kural ihlali olarak görülmemekte; zamanla yarışmanın söz konusu olduğu hayat kurtarma sürecini de engellemektedir. Bu teklifle ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçların yolunun kesilmesi, hareket kabiliyetlerinin engellemesine yönelik etkin ve uygulanabilir yaptırımlar getirilmektedir. Sosyal medyada trafik kural ve ihlallerinin teşvik edilmesini engellemek amacıyla da düzenleme yapıldığı görülmektedir" dedi.

'6 BİN TRAFİK KAZASININ 3 BİN 657'Sİ HIZ İHLALİNDEN'

Ardından Cüneyt Yüksel, kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'e söz verdi. Yurdunuseven, "Ülkemizde 2002 yılında 66 milyon nüfus, 9 milyon kayıtlı araç varken trafik kazalarında 9 bin 172 ölüm gerçekleşmiştir. 2024 yılındaki son verilere göre ise nüfusumuz 86 milyon, araç sayımız 31 milyon iken 6 bin 351 ölümlü kaza meydana gelmiştir. Trafik kazalarındaki rakamları başka verilerle karşılaştırılacak olursak; trafik cezalarında ölenlerin sayısı, kasten öldürme suçlarına göre 3 kat, uyuşturucu madde nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 9 katı, terör saldırıları nedeniyle şehit olan vatandaşlardan ise 94 kat daha fazla. Trafik kazaları nedeniyle meydana gelen ölümlerin 3 bin 657'si hız ihlali, 1310'nu şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyulmaması, 588'si arkadan çarpma, 555'i geçiş önceliği, 256'sı dönüş kuralı ihlali, 137'si kırmızı ışık ihlali, 1233'ü ise farklı nedenlerden kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Yurdunuseven'in teklif ile ilgili bilgilendirmesinin ardından komisyon toplantısı, milletvekillerin teklifle ilgili görüş ve önerileriyle devam ediyor.