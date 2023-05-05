Trabzon'un ardından Ankara'da da benzer görüntüler! Zafer Partililer HÜDA PAR standını basıp slogan attı

Trabzon'da HÜDA PAR standına bir grubun saldırısının ardından benzer görüntüler de Ankara Kızılay'da kaydedildi. Seçim çadırı kuran HÜDA PAR'a tepki gösteren Zafer Partililer, bozkurt işareti yapıp flamalar açtı. Zafer Partililer, "Türk'üz, Türkçü'yüz, Atatürkçü'yüz ve Başbuş Atatürk" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirdiği Trabzon mitingi öncesi şehirde açılan HÜDA PAR standına bir grup tepki göstermişti. Kalabalık grup HÜDA PAR standını kırmak istemiş, şehirde tansiyon yükselmişti.

BOZKURT İŞARETİ YAPIP SLOGANLAR ATTILAR

Trabzon'un ardından HÜDA PAR standına bir tepki de Ankara'da yükseldi. Kızılay Meydanı'nda seçim çadırı kuran HÜDA PAR, Zafer Partililer'in tepkisi ile karşılaştı. HÜDA PAR standı önünde toplanan Zafer Partililer, bozkurt işareti yapıp flamalar açtı. Grup, "Türk'üz, Türkçü'yüz, Atatürkçü'yüz ve Başbuş Atatürk" sloganları attı.

NE OLMUŞTU?

Trabzon'da saldırıya uğrayan HÜDA PAR standı yeniden kurulunca şehirde gerilim tavan yapmıştı. Çok sayıda polis stant önünde beklerken, gruptaki vatandaşlar standın kaldırılmasını istemişti. Kalabalık uyarılara rağmen dağılmamıştı. Polis bariyerini aşan gruptakiler standı yıkmıştı. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalışmıştı.

"KİMSE BİZİM DÜŞÜNCELERİMİZE KATILMAK ZORUNDA DEĞİL"

Haberler.com stüdyosunda açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, olaylara ilişkin şunları söylemişti: "Dün bir gerginlik oluştu. O gerginlik sonra geçti. Kalabalıklar dağıldı. Provoke edilmiş insanlar dağıldı. Dağıldıktan sonra gerginlik büyümesin diye arkadaşlar stantları kaldırdılar. Bugün arkadaşlar tekrar kurdular. Sabah saatlerinde de çok güzel bir ilgi vardı. Fakat bazı provokatörler o ilginin devam etmemesi için tekrar yalan yanlış bilgilerle insanları provoke ettiler. Bizim siyaset yapma hakkımızı engellemeye çalıştılar. Bir kişi güç kullanarak siyaset yapmayı engellerse cezası 2-5 yıl hapistir. Bu suç kitlesel halde gerçekleşirse ceza ikiye katlanır. Bu suçun çok ciddi bir cezası vardır. Kimse bizim düşüncelerimize katılmak zorunda değil elbette ancak başkalarının siyaset hakkını engelleyemezsiniz.

"YAKALARINI KURTARAMAYACAKLAR"

Siyaset yapma hakkımızı engelleyenler yakalarını kurtaramayacaklar. Cezalarını çekecekler. Kim ortalığı karıştırmak istiyorsa bunun hesabı sorulmalı. Biz ortamı germek istemiyoruz. Bunun için standı kaldırdık, gerekirse yine kaldırırız, sıkıntı değil. Birkaç provokatörün kışkırtmalarının daha nahoş olaylara yol açmasını istemiyoruz."