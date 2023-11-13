Tokat Belediye Başkanı, bilgi yarışmasında kaybeden yarışmacıyı Tokat'a davet etti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bilgi yarışmasında kaybeden yarışmacı Eyüp İşler'i ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu Tokat'a davet etti. Başkan Eroğlu, Tokat'ın tarihi ve misafirperverliğini vurgulayarak, şehri keşfetmek ve lezzetleri tatmak için davette bulundu.

Bilgi yarışmasında "Tokat" cevabını vererek yarışmayı kaybeden Eyüp İşler, Belediye Başkanı tarafından Tokat'a davet edildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bilgi yarışmasında "Tokat" cevabını vererek 5 milyon liralık ödülü kaybeden yarışmacı Eyüp İşler ve yarışma sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu Tokat'a davet etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak davette bulunan Başkan Eroğlu, paylaşımda, "Tokat'ımız; Hazreti Mevlana'nın Konya'dan sonra konakladığı ikinci şehir olan, 'Tokat'a gitmek gerek' diyerek övdüğü, 900 adımda 900 yıllık tarihin gezilebildiği, Evliya Çelebi'nin 'Alimler ve Fazıllar Yurdu' diyerek Seyahatname'sinde bahsettiği, sahip olduğu tarihi eserlerle Anadolu'nun açık hava müzesi olan, gönlü açık, deli yürek, misafirperver insanların yaşadığı bir şehirdir. Çok değerli yarışmacı kardeşimiz, adaşım Eyüp İşler'in son soruyu bilememesine çok üzüldük. Yarışmanın sunucusu çok kıymetli sanatçımız Kenan İmirzalıoğlu'nu ve yarışmacı kardeşimiz Eyüp İşler'i Tokat'ımızı keşfetmek, ecdadın bin yıllık geçmişini görmek ve Tokat'ın eşsiz mutfağından lezzetleri tatmak için kadim şehir Tokat'ımızda misafirimiz olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - TOKAT