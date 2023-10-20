MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, İsrail'in Filistine yönelik saldırılarını protesto etti. TKP Samsun İl Başkanı Tolga Kaan Ateşli, "On yıllardır insanlık tarihinin en onurlu direnişlerinden birine imza atan Filistin halkı, bu barbar işgalci güçlere ve onun açık, örtülü destekçilerine boyun eğmeyecek" dedi.

TKP Samsun İl Örgütü, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarını Gazi Caddesi'nde yaptığı eylemle protesto etti. Eylemde 'İşgalciler her zaman kaybeder', 'Filistin halkı yalnız değildir', 'Emperyalistler, işbirlikçiler, korkun TKP görev başında' sloganları atıldı. TKP Samsun İl Başkanı Tolga Kaan Ateşli, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İNSANLIK İŞGALCİLERE BOYUN EĞDİRECEK"

"Filistin'de on yıllardır süren İsrail işgali ve katliamlar, emperyalist batının desteğiyle yeni bir aşamaya taşınmış durumda. Filistin halkını adeta açık hava hapishanesine mahkum edip, tüm insanlığın gözü önünde yıllardır sistematik katliam uygulayan işgalci İsrail, yaşam hakkı için, vatanları için direnen Filistin halkının üzerine günlerdir bomba yağdırıyor. Filistin halkının direnişini ikiyüzlüce hedef alan emperyalist batı, İsrail çok daha ağır ve barbar bir katliama hazırlanırken çıt dahi çıkarmıyor. Gazze'de sivillerden oluşan konvoyları savaş uçaklarıyla hedef alıp onlarca kişiyi katlediliyorlar. Boşaltın diye tehdit ettikleri hastaneleri vuruyorlar ve şimdi de tüm Filistinlileri vatanlarından söküp atacak, yok edecek bir kara harekatına hazırlandıklarını söylüyorlar. Öğreniyoruz ki, yıllardır insanlığa ikiyüzlüce medeniyet dersi vermeye kalkan ABD, kendi bürokratlarına 'kan dökülmesine karşıyız', 'şiddet azaltılmalı', 'ateşkes' demeyi dahi yasaklamış durumda. İşgalciler kendilerinden o kadar eminler ki mutlaka kazanacaklarını düşünüyorlar. Oysa fena halde yanılıyorlar. On yıllardır insanlık tarihinin en onurlu direnişlerinden birine imza atan Filistin halkı, bu barbar işgalci güçlere ve onun açık, örtülü destekçilerine boyun eğmeyecek. Yıllardır süren direniş bunun en büyük kanıtıdır. Bu direnişin onurunu Hamas'la gölgeleyeceklerini düşünenler, Filistin halkını katliamlarla boyun eğdirip haritadan sileceklerini düşünenler bir kez daha yenilecek. Biliyoruz; insanlık, işgalcilere bir kez daha boyun eğdirecek. İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak."