TİP Milletvekili adayı Özdemir'den Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından skandal paylaşım: Devrim şehitleri onurumuzdur

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na silahlı saldırı düzenleyen DHKP-C'li iki terörist etkisiz hale getirilirken, Türkiye İşçi Partisi Çanakkale Milletvekili adayı Doruk Ulaş Özdemir, saldırının ardından skandal bir paylaşımda bulundu. "Devrim şehitleri onurumuzdur" diyen Özdemir tepkilerin ardından hesabını gizliye aldı.

ÇAĞLAYAN'DAKİ SALDIRIDA DHKP-C'Lİ İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına gündüz saatlerinde silahla ateş açıldı. Olayda terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla etkisiz hale getirildi. 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

TİP MİLLETVEKİLİ ADAYINDAN ALÇAK PAYLAŞIM: DEVRİM ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

Hain saldırının ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çanakkale Milletvekili adayı Doruk Ulaş Özdemir, skandal bir paylaşım yaptı. Özdemir, DHKP-C'li teröristlerle ilgili, Twitter hesabındaki paylaşımda, "Devrim şehitleri onurumuzdur" ifadelerini kullandı.

HESABINI GİZLİYE ALMAK ZORUNDA KALDI

Özdemir'in paylaşımına tepki yağdı. Özdemir, tepkilerin ardından hesabını gizliye almak zorunda kaldı.

34 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğunu ifade ederek, "Şu anda 34 gözaltı var. Tüm detaylarıyla soruşturma 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimizin koordinasyonunda devam ediyor. Üç polisimiz yaralandı. Durumları iyi. Hastanede tedavi ediliyorlar. 4 vatandaşımız yaralanmıştı. Vatandaşlarımızdan biri hastanede vefat etti. Diğer 3 vatandaşımızın hastanede sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Bir vatandaşımız, bir kadın vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da bir kez daha baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Terörist Pınar Birkoç

Terörist Emrah Yayla