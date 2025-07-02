TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sivas Olaylarını Andı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sivas Olaylarını Andı
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan olayları anarak, bu olayların Türkiye'nin karanlık dönemlerinden biri olduğunu ve unutulmayacağını ifade etti. Ayrıca, CHP'nin eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı aday göstermesini eleştirdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Sivas'taki eski Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşananların Türkiye'nin en karanlık günlerinin başında geldiğini söyledi.

Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri anan Baş, Madımak'ta yaşanan olayları ve olayın yaşanmasında payı olanları asla unutmayacaklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin bir dergide yayımlanmasının ardından yaşanan olayları eleştiren Baş, derginin bir yöneticisinin gözaltına alınması sırasında çekilen görüntülerin paylaşılmasına tepki gösterdi.

Baş, CHP'nin, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı 31 Mart 2024'teki seçimde aday gösterme kararını eleştirdiklerini aktararak, "Çekmediler. Çekmedikleri gibi Lütfü Savaş'a söylediğimiz sözler nedeniyle akla hayale gelmeyecek hakaretlere maruz kaldık. Ne oldu? Şimdi bu Lütfü Savaş hem CHP'den ihraç edildi hem de CHP'yi felç etme operasyonunun bir numaralı aktörü haline geldi. Hani o gün bize 'hain' diyordunuz, küfürlerde bulunuyordunuz. Bugün de aynı durumdayız. Şu kahramanlar yaratma fikrinden vazgeçip, kurtuluşumuzun kendi ellerimizde olduğu bir siyaset anlayışıyla bu sürece müdahale etmemiz lazım." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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