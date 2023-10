TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın esaretine son verilmesini istedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması ve adliyede yaşanan arbede sonrasında basın açıklaması yaptı. Baş, Can Atalay'ın esir tutulduğunu belirterek, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

ANAYASA Mahkemesi'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması ve adliyede güvenlik personeliyle yaşanan arbede sonrasında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş basın açıklaması yaptı. Baş, Can Atalay esir tutulmaktadır. Bu esarete bir an önce son verilmelidir. Bu bitene kadar biz bir adım geri atmayacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz dedi.

Adliye içinde mahkeme kalemine girmek için güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrasında, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Ahmet Şık ve Sera Kadıgil, partililer, avukatlar ve vatandaşlar İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak için toplandı. Grup, Can Atalay'a özgürlük, Anayasa Mahkemesi kararı uygulansın, Hatay halkı vekilini istiyor sloganları attı.

MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

Basın açıklaması yapan Erkan Baş, Maalesef bugün de bu memlekette hukukun, adaletin, yargının gerektirdiği kararın alınamadığı bir akşamdayız. Sabahın erken saatlerinden itibaren geride kalan 5 günde olduğu gibi avukat arkadaşlarımız, Can Atalay'ın dostları, yoldaşları ona oy veren seçmenler, Türkiye'nin herhangi bir yerinde seçimlerde oy kullanarak seçme seçilme hakkını kullanan hepimiz. Artık kendimize vekil olarak tayin ettiğimiz, milletvekili olarak seçtiğimiz, yetmeyince mahkemeler yoluyla bir kez daha tescil ettirdiğimiz, ve tümüyle hukuksuz biçimde, tümüyle haksız biçimde cezaevinde altını çizerek söylüyorum, esir tutulan milletvekilimizin tahliyesi için mücadele etmeye devam ediyoruz dedi. 14 Mayıs'tan bu yana Can Atalay'ın milletvekili seçilmiş olduğunu ve artık tahliye edilmesi gerektiğini defalarca kez anlatmaya çalıştıklarını belirten Baş, Yetmedi tüm hukuk yollarını tekrar tekrar bıkmadan, usanmadan zorladık. Yetmedi, sesimizi duyurmak için 750-800 kilometre yolu adım adım yürüdük. Yurttaşlar Türkiye'de yaşayan her yurttaş ortada açık bir hukuksuzluk olduğunu biliyor, görüyor dedi.

Baş, Biz son söz olarak şunu ifade edelim. Asla bu hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Sevgili Can Atalay Hatay halkının oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi seçilen Can, an itibariyle milletvekili görevi sorumluluğuyla halkına karşı görevlerini yerine getirmek isteyen Can Atalay esir tutulmaktadır. Bu esarete bir an önce son verilmelidir. Bu bitene kadar biz bir adım geri atmayacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm yurttaşlarımızı, tüm avukatları, hukukçuları ve milletvekili arkadaşlarımızı bu ortak mücadeleyle göreve davet ediyoruz. Bir mahkeme kararının uygulanmamasını kabul etmeyeceğiz şeklinde konuştu.