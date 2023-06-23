TDP ve CHP Birleşti

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, TDP'nin CHP ile birleştiğini açıkladı. Sarıgül, TDP'nin tarihe karışmadığını, CHP'nin tarihiyle birleştiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşti

TDP lideri Sarıgül: "Bugün itibariyle aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül:

"TDP tarihe karışmamıştır, CHP'nin tarihiyle birleşmiştir"

"Şöyle duruyum kenarda da kim kazanırsa onla beraber olayım diye de bir şeyim olmadı"

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşti. TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugün itibariyle aldığımız bu kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir. Ülkemize Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında açıklama yaptı. Sarıgül'ün gündeminde TDP ile CHP'nin birleşmesi yer aldı. TDP Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığını ve CHP ile birleşmenin Türkiye açısından yararlı olacağına karar verdiklerini ifade eden Sarıgül, "Bugün itibariyle aldığımız bu kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir. Ülkemize Hayırlı ve uğurlu olsun. TDP, önce ülkem diyenlerin partisidir. TDP, çıkar hareketi değil inanç hareketidir. Biz hiçbir makam ve mevki peşinde bugüne kadar koşmadık. Hep yapıcı ve uzlaşmacı bir siyaset yaptık. Hep, sorunun parçası değil, çözümün parçası olduk. Bugünkü kararla da bunları bir kez daha teyit ettik. Benim arkadaşlarım kolay olanı değil zor olanı seçti, haksızın yanında değil haklının yanında olmayı seçti" ifadelerini kullandı.

"Bu direncin, bu dik duruşun mimarı, CHP ve onun onurlu duruş gösteren Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

Kuruldukları günden bugüne demokratik parlamenter sistemini savunduklarını dile getiren Sarıgül, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yana olduk. Türkiye'yi bir kişinin yönetmesinin doğru olmadığını hep söyledik. Bu sistem devam ederse devletimizin adeta bir parti devleti haline geleceğini söyledik. Bu sistem devam ederse demokrasi, meclis ve yargı göstermelik olur diye söyledik. Bu sistem devam ederse Türkiye uygar dünyanın, demokratik dünyanın bir üyesi olmaktan çıkacak diye söyledik. O zaman bizler, TDP'liler olarak tehlike yanımızdan geçerken asla ve asla seyirci kalamazdık. Bu kadar baskıya rağmen yapılan seçimler gösterdi ki, bu yönetim sistemine karşı son derece kuvvetli bir direnç var. Bu direncin, bu dik duruşun mimarı, CHP ve onun onurlu duruş gösteren Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" açıklamalarında bulundu.

Ayrıca Sarıgül, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hala hapiste tutulduğunu söylerek, bu durumun demokrasi adına olacak bir şey olmadığını kaydetti.

"TDP tarihe karışmamıştır, CHP'nin tarihiyle birleşmiştir"

"Aldığımız bu kararla TDP olarak tarihin doğru tarafında yer aldık" diyen Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

"TDP tarihe karışmamıştır, CHP'nin tarihiyle birleşmiştir. TDP, demokrasi tarihimizin gururlu sayfalarında yerini onurla ve gururla taşıyacaktır. Aldığımız bu kararla, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünde birleştik. Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmada, adalette, liyakatte, varlıkta, berekette, barış ve güvenlik içinde yaşamak için birleştik. Şimdi hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Zaman CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na şartsız, karşılıksız ve koşulsuz destek verme zamanıdır. Türkiye'nin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Toplumsal mutabakatı temsil eden parti CHP'dir. Türkiye'nin ortak aklı ve birleştiricisi gücü CHP'dir. Devleti rayına oturtacak, ekonomiyi yoluna sokacak olan, ülkeyi huzura kavuşturacak olan, tarlada, fabrikada üretim ve kamuda dürüst yönetimi saplayacak kişi Kılıçdaroğlu'dur."

TDP Genel Başkanı olarak son konuşmasını yaptığını söyleyen ve ağlamaya başlayan Sarıgül, "TDP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kılıçdaroğlu'na emanet ediyoruz" dedi.

"Şöyle durayım kenarda da kim kazanırsa onla beraber olayım diye de bir şeyim olmadı"

Bir gazetecinin CHP'de genel başkan değişme sürecine ilişkin sorusuna ise Sarıgül, "CHP'de gerekli değişim MYK'da zaten yapılmıştır. Kurultay süreci başlamıştır. O kurultay sürecinde aday olmak isteyen bütün arkadaşlarımız, aday olabilir. Biz Erzincanlıyız. Erzincanlı omurgalıdır, hayatım boyunca yaptığım siyaseti hep dik yaptım. Hiçbir zaman evelemem gevelemem olmadı. Ben gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuklardan almadım. Hayatım boyunca oportünist olmadım. Şöyle durayım kenarda da kim kazanırsa onla beraber olayım diye de bir şeyim olmadı" değerlendirmesinde bulundu.