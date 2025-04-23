TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünkü temel hedef, bağımsızlığı kazanmak, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmaktı. Dünkü temel hedef muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktı. Bugün ikinci asrına girdiğimiz Cumhuriyet'teki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır. Öncelikle içeride birliği, dirliği sağlayarak, memleketimizde bütün unsurların, bütün toplum kesimlerinin bir ve beraber olarak aynı hedefe, aynı istikamete yürümesini gerçekleştirmektir." dedi.

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi.

Kurtulmuş, Birinci Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk tarihi için fevkalade önemli bir diriliş mekanı olan Birinci Meclis'teki anma töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis'in önemine işaret ederek, "Bu salonun içerisinde bir devrin gelişmesine imza atan büyük kahramanların, her birisi tarihimiz bakımından önemli olan insanların aldığı kararlar, Türk tarihine yön vermiş ve tabiri caizse önemli bir kırılma noktasını, önemli bir diriliş anını gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Birinci Meclis'te görev yapan milletvekillerinin milli kimlik ve bağımsızlık ülküsünden asla vazgeçmeden zor şartlar altında yürüttüğü mücadelenin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, burada alınan ilk kararların, ülkenin bağımsızlık yolu istikametinde sahadaki önemli askeri harekatlarına da yön verdiğini söyledi.

Kurtulmuş, her sene 23 Nisan'ı bir büyük coşkuyla kutlarken o günlerden alınacak derslerin milletin bekası için önemli birtakım kazanımlar olarak gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

O günün şartları içerisinde milletin "Ya Allah" diyerek yeniden ayağa kalktığını ve asla özgürlüğünden, hürriyetinden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İşte bu Meclis, o özgürlük meşalesinin en kuvvetli yakıldığı bir ordugah, onun siyasi kararlarının alındığı en önemli merkezdir." diye konuştu.

105 yıl önce bir araya gelen insanların hürriyet ve özgürlüğün yanı sıra bağımsızlık ve egemenliği de ilke olarak edindiklerinin altını çizen Kurtulmuş, Birinci Meclis'in, Cumhuriyet'e giden yolun taşlarının açık bir şekilde ortaya konulduğu Meclis olduğunu hatırlattı.

Birinci Meclis'te bir araya gelen insanların önemli kararlarından birisinin de milli kimliğe, milli değerlere, kültüre ve maneviyata sahip çıkma arzusu olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu temel umdeler çerçevesinde bir araya gelen insanlar, en zor şartlarda en zor olanı başardılar ve bizim önümüzü açtılar. Biz onların, bu salon içerisinde ortaya koydukları, kalplerinden konuştukları sözlerini ders olarak, ilham olarak her sene önümüze koymalı tekrar tekrar aynı umdeler etrafında milli birliğimizi ve beraberliğimizi tesis etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Kurtulmuş, bu salonda konuşulan sözler içerisinde ders olarak bırakılan en önemli mirasın ise milli birliği, beraberliği, ülkede bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı başarabilme azmi ve kararlılığı olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, insanlık tarihinin en zor kurtuluş mücadelelerinden birisini veren Birinci Meclisin Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanları minnet ve şükranla yad etti.

Türkiye'yi daha ileriye taşımanın herkesin ortak vazifesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünkü temel hedef, bağımsızlığı kazanmak, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmaktı. Dünkü temel hedef muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktı. Bugün ikinci asrına girdiğimiz Cumhuriyet'teki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır. Öncelikle içeride birliği, dirliği sağlayarak, memleketimizde bütün unsurların, bütün toplum kesimlerinin bir ve beraber olarak aynı hedefe, aynı istikamete yürümesini gerçekleştirmektir. Bunun için aramızdaki ayrılıkları sadece bir rahmet vesilesi olarak bilmek, aramızdaki farklılıkları demokrasinin bir gereği olarak kabul etmek, karşımızdakinin söylediği farklı söze tahammül edebilmek ve bütün bu farklılıklardan ortak bir çözüm bularak yolumuza devam etmektir."

Genel Kurul Salonu'nda bulunan ve istişarenin önemine dikkati çeken "ve şavirhüm fil emr" ayetini okuyan Kurtulmuş, "Şimdi biz, egemenliğin sahibi olan halkın bütün farklı fikirlerini, düşüncelerini bir araya getirerek ortak milli hedefler doğrultusunda bunlardan istifade etmeyi başaracağız." dedi.

Kurtulmuş, "İkinci asrında Türkiye Cumhuriyeti'ni, dünyada her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye haline getireceğiz ve önümüzdeki dönemi, güçlü bir Türkiye'nin yüzyılı yapmak için gayretle mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

23 Nisan'ı bir çocuk bayramı olarak bırakanların, bununla da gelecek nesillere bir ders, bir vasiyet bıraktığını söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz çocuklarımızı, bugünün şartları içerisinde değil, onların yaşayacakları, onların büyüdükleri ve onların etkili olacağı çağın şartlarına göre yetiştirmek zorundayız. Bunun için bu bayramın, geleceğe bakan yüzü olan çocuk bayramını da sadece bir çocuk şenliği olarak değil, çocukların geleceğini güçlendirmek için ortaya koyduğumuz çabanın sadece bir görüntüsü, bir yansıması olarak telakki ediyoruz. 105. yıl dönümünü yaşadığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın bütün milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Birinci Büyük Millet Meclisi Özel Defteri'ni imzaladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından 23 Nisan 1920'de Meclis'e çekilen ilk bayrak önünde Birinci Büyük Millet Meclisi Özel Defteri'ni imzaladı.

Kurtulmuş, deftere şunları yazdı:

"Aziz Milletim, Birinci Meclis'in Kahraman Vekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı, bu tarihi mekanda, büyük bir şeref ve coşku ile kutluyoruz. 105 yıl önce açılan ve devlet kuran Gazi Meclisimiz, savaş meydanlarında ve halkın vicdanında şekillenmiş bir kurtuluş ve kuruluş abidesidir. Birinci Meclis, yokluk ve imkansızlık içinde dahi milletin kendi kararlarını alması gerektiğine inananların yaktığı bir istiklal meşalesidir. Ulusal egemenliği esas alan bu büyük irade, bağımsız bir devlet kurma arzusunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün aynı kararlılıkla, milletin iradesini her türlü gücün üstünde tutuyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın hak ve hürriyetlerini koruyan, toplumsal barışı güçlendiren, adalet ve refah temelinde yükselen bir Türkiye idealine hizmet etmeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Bu özel günün, tüm insanlığın ortak değeri ve geleceği olan çocuklara armağan edilmiş olması, milletimizin evrensel vicdana ve insan onuruna verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır. Bugün 81 ilimizden gelen çocuklarımızla birlikte dünyanın dört bir yanından misafir ettiğimiz çocuklarla el ele, yürek yüreğe kutladığımız bu bayram, insanlığın barış, kardeşlik ve dayanışma ülküsüne ilham vermektedir. 23 Nisan, çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünyanın, adil ve özgür bir geleceğin en güçlü teminatıdır. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclis'in tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Emanetleri emin ellerdedir. Ulusal egemenliğin yılmaz savunucusu olan milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; birlik, huzur ve kardeşlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum."

Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Celal Adan ve Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin Meclis Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, askeri erkan ve TBMM idari personeli katıldı.

Programın sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Birinci Meclis'in balkonunda fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ise Ankara Seymenler Kulübü üyeleri gösterisi izlendi.

Öte yandan program boyunca seymen kıyafeti giyen çocuklar, Genel Kurul Salonu'nda saygı nöbeti tuttu.