Akar ve Sudan Büyükelçisi Görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Akar, makamında gerçekleşen görüşmede, Sudan ile her zaman çok iyi ilişkilere sahip olduklarını, iki ülkenin beraber çok önemli işler yaptığını, ilişkilerinin çok daha güçlü olacağını söyledi.

Sudan ile Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması konusunda önemli kararlar aldıklarını aktaran Akar, karşılıklı görüşmelerle bu işbirliklerini geliştireceklerini ifade etti.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının personel eğitimi konusunda da mutabakat sağladıklarını belirten Akar, "Bu çalışmalar, sadece Sudanlı kardeşlerimiz ve Türkiye için değil bölgenin istikrarına önemli katkı sağlayacak şekilde planlandı. Dileğimiz, amacımız ve arzumuz bölgenin istikrar, huzur ve barış içinde yaşaması. Ortak tarihimiz ve geçmişimiz itibarıyla Sudan bizim kardeşimiz. Bu kardeşlik hukuku içinde her türlü işbirliğini yapmaya hazırız." dedi.

Akar, "Sudan'ı kardeş olarak kabul ediyoruz, stratejik ortağımız, Sudan'ın barışta ve krizde yanında olmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Eltayeb ise Sudan iç savaşında Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, savaşın bitmek üzere olduğunu, savaş sonrası süreçte de Türkiye'yi yanlarında görmek istediklerini söyledi.

"Şehitlerimiz, gazilerimiz baş tacı"

Öte yandan, görüşme öncesi Akar başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, şehit aileleri ile bir araya geldi.

Akar, görüşmede, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbali tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri olmadığını ve olmayacağını belirtti.

Akar, şunları kaydetti:

"TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerimizle, şehit aileleri ve gazi derneklerimizle gerçekleştirdiğimiz ikinci toplantımızda hazırlık çalışmalarına devam ettiğimiz, ilgili tarafların tüm sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen kanun teklifi çalışmamız için değerli görüşlerini aldık. Çalışmanın en kısa zamanda tamamlanması için her türlü gayret gösterilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına gönderdiği 'Terörsüz Türkiye' mektubunu bir kez daha paylaştık. Şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz baş tacı."