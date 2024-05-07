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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gazze'deki saldırıları kınadı

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gazze'de yaşanan saldırıları kınayarak, ateşkesin sağlanması ve akan kanın durması gerektiğini belirtti. Akar, Bangladeş Ulusal Savunma Koleji heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı ve askeri eğitim işbirliğinin artacağına inandığını ifade etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gazze'de ateşkes beklerken, Refah kentine hava saldırısı ve daha sonra da karadan bir harekat olduğu yönünde haberlerin geldiğini belirterek, "Bizim Türkiye olarak yaklaşımımız çok açık ve net, bir an önce akan kanın durması ve bir an önce ateşkesin sağlanması." dedi.

Akar, Meclis'te, Bangladeş Ulusal Savunma Koleji heyetini kabul etti.

Kabulün ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akar, aralarında generaller, albaylar ve sivil personelin de bulunduğu Bangladeş Ulusal Savunma Koleji üyeleri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Akar, heyetle uluslararası konularla alakalı Türkiye'nin görüşlerini paylaştıklarını ve bu konularda mutabık kalmalarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Bangladeş ile ilişkilerinin tarihi, kültürel anlamda çok içerikli ve kapsamlı olduğunu belirten Akar, Milli Mücadele sırasında gösterdikleri ilgi ve desteğin unutulmayacağını dile getirdi.

Doğal afetlerde de iki ülkenin birbirine destek olduğunu hatırlatan Akar, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, kültürel, siyasi konulardaki işbirliğinin devam ettiğini vurguladı.

Son yıllarda iki ülkenin birlikte çalıştığı projelerle ilişkilerin daha da geliştiğini ifade eden Akar, "Gelişen ilişkiler arasında askeri eğitim işbirliğimiz ve bunun yanı sıra savunma sanayindeki işbirliğimiz önem arz etmekte. Biz, kendimiz için yaptığımız, ürettiğimiz savunma sanayi ürünlerini dost ve kardeş ülkelerle rahatlıkla paylaşıyoruz. Onların haklı davalarını destekledik, destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu manada ciddi bir ilgi olduğunu dile getiren Akar, "Çeşitli fuarlarla çeşitli tatbikatlarla, kurumlarımızda eğitim-öğretim almalarıyla birlikte bu işbirliği daha artmakta." dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, 3 bin Bangladeşli askeri personelin Türkiye'de eğitim aldığını belirterek, gelecek dönemde bu ilişkilerin daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Başta Filistin, Ukrayna ve Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere uluslararası konularda da misafir heyetle görüştüklerini ve mutabık şekilde ayrıldıklarını aktaran Akar, "Filistin konusuna gelecek olursak Bangladeşliler, çok açık ve net bir şekilde bunun bir 'genocide' (soykırım) olduğunu söylediler." diye konuştu.

Kendisinin de Gazze'de ciddi bir katliam ve insanlara karşı bir zulüm olduğunu, akan kanın bir an önce durması ve ateşkesin sağlanması gerektiğini söylediğini anlatan Akar, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanındaki çalışmalara çok yoğun şekilde katıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda Türkiye'nin tavrını çok açık ve net şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Akar, İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi dahil alınan tedbirleri anlattı.

Bazı ülke yönetimleri sessiz kalmaya devam ederken, birazcık vicdanı olan herkesin İsrail'in saldırılarına karşı ayakta olduğunu belirten Akar şöyle devam etti:

"Bütün meydanlarda herkes bir an önce ateşkesin sağlanması için feryat ediyor. Niye? Çünkü orada gerçekten bir savaş değil orada bir zulüm var. Çaresiz, silahsız, korumasız, savunmasız insanlar katlediliyor. Bunun bir an önce durması lazım. Maalesef biz bir taraftan ateşkes beklerken, akan kanın durmasını beklerken işte bu sabahtan itibaren çeşitli haberler gelmeye başladı. Dün akşamdan itibaren Refah bölgesine hava saldırısı olduğu, daha sonra da karadan bir harekat olduğu, oradaki sınır kapısının İsrail tarafından Netanyahu ve idaresi tarafından ele geçirildiği ve orada da yirmiden fazla insanın katledildiği şeklinde bilgiler var. Olayları yakından takip ediyoruz. Bizim Türkiye olarak yaklaşımımız çok açık ve net, bir an önce akan kanın durması ve bir an önce ateşkesin sağlanması."

Bu konularda da Bangladeşli heyet ile mutabık olduklarını memnuniyetle müşahede ettiklerini kaydeden Akar, görüşmenin gayet verimli, sıcak, samimi şekilde gerçekleştiğini, karşılıklı olarak bilgi ve görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

Ulusal Savunma Hulusi Akar Bangladeş Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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