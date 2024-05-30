TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "Siyasi ahlak yasası", İYİ Partinin "Araç muayene ücretleri", DEM Parti'nin "Taksim Gezi Parkı olayları" ve CHP'nin "Dijital platform çalışanları ve kuryelerin sorunları"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, emeklilerin açlık sınırı altında bir maaşla geçindiğini, "ülkenin üzerinde kara bulutların gezdiğini" söyleyerek, "Peki ne gitti de bu kara bulutlar geldi? Ne oldu da çarşımızdan, pazarımızdan bereket gitti? İnancımız bize 'bir yerde haksız kazanç varsa orada bereket olmaz' diyor. Siyasette ahlak olursa ticarette, eğitimde, sağlıkta, çarşıda, pazarda, sokakta da olur. Siyasette ahlak olmazsa siyasi yozlaşma, toplumun her katmanına sirayet eder. Ahlaksızlık adeta meşruiyet kazanır." diye konuştu.

Ün, siyasi ahlak yasasının bir an önce çıkartılmasını istedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, adaletli ve faziletli bir toplum için ahlakın ön koşul olduğunu söyledi.

Devleti oluşturan tüm erklerin ahlak kurallarına uymasının gerekli olduğuna dikkati çeken Yüksel, temiz siyaset, dürüst bürokrasi ve demokratik toplum idealinin ancak bu kurallara bağlılıkla gerçekleşebileceğini belirtti.

Türkiye'de siyasette etik ve ahlakla ilgili düzenlemelerin genel çerçevesinin Anayasa ile çizildiğini aktaran Yüksel, "AK Parti iktidarları sonrasında ülkemizde siyaset ve siyasi anlayış anlamında bir dönüşüm yaşanmıştır. Buna göre Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Kamu Görevleri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanunu'nu kabul ederek uygulamaya koyduk. Bu düzenlemeler partimizin şeffaflık ve etik kuralları konusundaki hassasiyetini belirli şekilde göstermektedir." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Türkiye'de araç muayene şirketi TÜVTÜRK'ün tekel konumda olduğunu ve rekabet zahmetine bile katlanmadığını savundu.

Vatandaşların bu tekelci anlayışın insafına bırakıldığını dile getiren Yavuz, "İnsanlarımızın mağduriyeti artıyor. Araç muayenesi için randevu almak bile çile haline geldi ve vatandaşlar zamanlarının büyük kısmını harcamak zorunda kalıyor. Zaman ve para israfı yaşanıyor. Muayene ücretlerini kredi kartı ile ödeyenlerden yüzde 3 oranında komisyon alıyorlar. Uygulanan işlem ise sadece 15 dakika sürüyor ve bir silecek bile değiştirilmiyor." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada Gezi olaylarını hatırlatarak iktidarın o dönemde elindeki kolluk kuvvetleriyle göstericilere ağır bir saldırı gerçekleştirdiğini savundu.

Görüşmeler sırasında sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinin terör eylemleri olduğunu, bu eylemler sırasında Mustafa Kemal Atatürk ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yan yana asanların bugün özgürlüklerden bahsettiğini söyledi.

Gezi'deki taleplerden birinin İstanbul'a yeni havalimanı yapılmaması olduğuna işaret eden Gökçek, "Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1., dünyada 7. havalimanı durumuna gelmiştir. Bunu istemeyenler, yurt dışının taşeronluğunu yapanlardır. Milletin oyuyla gelmiş olan kişilere darbe yapmaya kalktınız. Ama millet iradesini ortaya koymuş, terör eylemlerini yapanları bir köşeye atmıştır." dedi.

CHP'li Demir, kürsüde motokurye kıyafeti giydi, kask taktı

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, motokurye kazalarından örnekler verdi.

Üniversiteden yeni mezun olan bir motokuryenin kaza sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Demir, "Üniversitenin yeni mezunu bir genç kuryelik yapıyor. Neden? Çünkü iş bulamıyor. Çözümü kurye olmakla buluyor ve çaresizliğinin bedelini ise canıyla ödüyor. İnsan kanı bu kadar ucuz mu?" diye konuştu.

Demir, Türkiye'de motosikletli kuryelerin sayısının bir milyona yaklaştığını, sosyal hakları ve iş güvenlikleri ile ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını kaydetti.

Demir, konuşmasının ardından motokurye kıyafetini giydi, kask taktı.

Ayrı ayrı yapılan yoklamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra kabul edilen Danışma Kurulunun kararıyla bazı uluslararası sözleşmelerin uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.