AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: 'Hiçbir Suriyeliyi Mezhebine Göre Ayırmadık'

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "'Ensar-muhacir' ruhuyla, kapımıza sığınan hiçbir Suriyeliyi mezhebine, etnik kökenine, inancına bakarak asla ayırmadık. Kimliği ne olursa olsun, mazlum olana kucak açtık. Bu duruşumuz sadece bir siyasi tercih değil, bir milletin vicdanıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

"Giresun ili hakkında" söz alan MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, şehirde bulunan bir çöp tesisinin Gelevera Deresi'ni de içine alan bir bölgeye taşınmasının planlandığını aktardı.

Konal, "Giresun Espiye Gelevera'ya taşınması düşünülen çöp bertaraf tesisinden önce mevcutta bulunan Çavuşlu tesisinin düzgün bir hale getirilmesi ve problemlerin giderilmesi elzemdir." dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, "gündem ile birlik ve beraberlik" üzerine söz aldı.

İzsiz, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesiyle, 21. yüzyılın siyaset tarihine silinmeyecek bir kara leke düştüğünü belirtti.

Dünyanın "bir cinnet halinde olduğunu" kaydeden İzsiz, içeride kenetlenmenin bir beka mecburiyeti olduğunu vurgulayarak, "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Küresel çetelerin operasyonlarına set çekmenin yegane yolu, iç cepheyi kaya gibi sağlam tutmaktır." diye konuştu.

"Nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanımı" üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın daha önceki bir konuşmasına yönelik eleştiride bulundu.

Ersever, Usta'nın, ifadelerinden dolayı Alevilerden 'özür dilemesi' gerektiğini savunarak, "Aksi halde bu sözler kardeşliğimize düşürülmüş kara bir leke olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.

Ersever'in konuşmasının üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Usta'nın konuşmasını tekrar okuyarak, sözlerinde ayrımcı bir dil olmadığını vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Usta'nın daha önce de toplumun çeşitli kesimlerini ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret suçu işleyen açıklamalarının bulunduğunu iddia etti.

Koçyiğit, Usta'nın ifadelerinden dolayı özür dilemesi gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Usta'nın yanlış bir konuşma yaptığını öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise Suriye'de yaşanan her sivil kaybın, mezhebi, etnik kökeni ya da inancı ne olursa olsun kendileri için insanlık dramı olduğunu vurguladı.

Bu konuda AK Parti'nin durduğu yerin net, sabit ve tartışmasız olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Bu bölgede akan kanı mezhepler üzerinden okuyanlar hiç olmadık. Biz, acıyı yarıştıranlardan hiç olmadık. Biz, bu zulmü başka bir zulümle meşrulaştıranlardan hiç olmadık." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, Usta'nın sözlerinin "çarpıtıldığını", "cımbızlandığını" ve bağlamından koparılarak bilinçli bir şekilde başka anlamlar çıkarıldığını anlattı.

Konuşmalar sırasında milletvekilleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yaşanan tartışmaların ardından TBMM Başkanvekili Buldan, birleşime ara verdi.

"'Aleviler kardeşimizdir' derken Müslümanlar üzerinden bahsediyoruz"

Aranın ardından kürsüden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, tartışmalara neden olan sözleriyle ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini söyledi.

O günkü konuşmasını tekrarlayan Usta, konuşmasının çok net olduğunu belirtti.

Usta, o günkü birleşimde "Suriye'de Aleviler katlediliyor" ifadesinin ilk kez DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli tarafından söylendiğini anlattı.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenlere hiçbir ayrım yapmayarak hepsine kapıları açtıklarının altını çizen Usta, şunları söyledi:

"İlk ayrımı yapan Sayın Sezai Temelli idi. Ben de döndüm dedim ki '13 yıldır Suriye'de insanlar, Müslümanlar öldürülüyor. Bugün 'Aleviler öldürülüyor' diye ayağa kalkıyorsunuz' dedim ve arkasına şunu ekledim, 'bu dil çok yanlış bir dil, bu ayrıma gitmeyin' dedim. 'Suriye'de ölenlerin dinine, diline, ırkına bakmıyoruz. İnsanlar ölüyor. Bunların hepsi bizim için insandır ve kıymetlidir, değerlidir' dedim. 'Biz Alevileri Müslümanlık'tan ayırt etmiyoruz, Aleviler de Müslüman'dır...' 'Müslümanlar katlediliyor' derken hepsini içine kattığımı tekrar tekrar söyledim."

Bu sırada CHP sıralarından özür dilemesine yönelik laf atılması üzerine Usta, "Özür dilemesi gereken asıl sizsiniz. Dersim'de katliam yapıp onlarca Alevi'nin canına kıyan sizsiniz. Yeri geldiğinde PKK terör örgütünü destekleyerek bütün Kürtleri ve Alevileri katleden sizsiniz." dedi.

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki yıllarda söylediği, "Eğer Alevilik Hazreti Ali (r.a) Efendimizi sevmekse benden daha Alevi'si olamaz." sözlerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bu lafı aynen söylüyorum ama siz hala etnik köken ve mezhep üzerinden kendi siyasi rantınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Asıl özür dilemesi gereken sizlersiniz. Yıllarca bu insanları bu şekilde ayırt edip kullandınız. Biz bu ayrımı bitirdik. Biz, 'Aleviler kardeşimizdir' derken Müslümanlar üzerinden bahsediyoruz. Hepimiz Müslümanız, kardeşiz. Tüm Alevi cemaatini saygıyla selamlıyorum."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Usta'nın konuşmasına kürsüye gelerek cevap verdi.

Koçyiğit, "Bizim grup başkanvekilimiz hiçbir şekilde bir ayrımcılık yapmamıştır, hakikati dile getirmiştir." ifadesini kullandı.

Kürsüden söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Usta'nın özür dilemesi gerektiğini savunarak, "Özür dilemek bazen büyüklüktür. Bugün bir özür dileseniz milyonlarca Alevi sizi bağrına basar, bunu kabul eder." dedi.

"Bizim siyasetimiz kimlik siyaseti değil, hizmet siyasetidir"

Ardından kürsüden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, milletvekillerini sükunete davet etti.

Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

"Bu topraklarda siyaseti ayrıştırmak için değil, birleştirmek için yaptık. 'Ensar-muhacir' ruhuyla, kapımıza sığınan hiçbir Suriyeliyi, mezhebine, etnik kökenine, inancına bakarak asla ayırmadık. Kimliği ne olursa olsun, mazlum olana kucak açtık. Bu duruşumuz sadece bir siyasi tercih değil, bir milletin vicdanıdır. Bu ülke artık mezhep ayrılıklarının kaşınmasından, kimlikler üzerinden siyaset yapılmasından, farklılıkların bir çatışma malzemesi haline getirilmesinden gerçekten yorulmuştur. Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımı üzerinden yürütülen her söylem bu millete yapılmış en büyük kötülüktür. Etrafımız adeta bir ateş çemberiyken, bölgemiz savaşlarla, istikrarsızlıklarla, göç dalgalarıyla sarsılırken, içeride birbirimizi itham etmek, ötekileştirerek bir yere varmamız mümkün değildir."

Birliği zedeleyen her sözün Türkiye'nin yarınlarını zayıflatacağına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti kurulduğu günden bu yana hiçbir vatandaşını inancına, mezhebine, kökenine göre asla tasnif etmemiştir. Alevi vatandaşlarımız bu milletin asli ve onurlu bir parçasıdır. İnancı ne olursa olsun herkes bu ülkenin eşit yurttaşıdır. Bizim siyasetimiz kimlik siyaseti değil, hizmet siyasetidir. Bizim yolumuz nettir, bu topraklarda kimse ötekileştirilmeyecek. Kimse inancı üzerinden siyasetin malzemesi haline getirilmeyecek. Birlikte yaşayacağız, güçleneceğiz, geleceğimizi inşa edeceğiz."

Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin ihtiyacının kardeşlik, sağduyu ve ortak akıl olduğunun altını çizerek, herkesi ortak akla davet etti.

Yenişehirlioğlu'nun ardından tekrar kürsüden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Usta, kimseye karşı ayrımcılıkla ilgili bir düşüncesinin olmadığını vurguladı.

Usta, şöyle konuştu:

"Siz, asıl Alevileri Müslüman olarak değerlendirdiğim için bu saldırının içine giriyorsunuz. Lütfen bu zihniyetinizden vazgeçin. Bizim için Aleviler bu ülkenin her vatandaşı gibi kıymetli vatandaşıdır. Alevileri ben tanımlamıyorum, Alevilik Müslümanlıkta tanımlanmıştır. Benim kimseye düşmanlığım yok ama sizin var, çok belli."