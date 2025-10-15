TBMM Genel Kurulu, Rojin Kabaiş'in Ölümüyle İlgili Önergeyi Reddetti

TBMM Genel Kurulu, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, DEM Parti grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili dosyada yaşanan bütün eksikliklerin araştırılması' başlıklı önergesi reddedildi.

'HER ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ AYDINLATILMAMIŞ BİR CİNAYETTİR'

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere DEM Parti grubu adına söz alan Öznur Bartın, Rojbin Kabaiş'in fotoğrafıyla kürsüye çıktı. Bartın, "Her şüpheli kadın ölümü aydınlatılmamış bir cinayettir. Önümüzde duran dosya yalnızca bir öğrencinin, bir evladın, genç bir kadının kaybını anlatmıyor; devlet mekanizmalarının ihmali, delillerin zedelenmesi ve soruşturmanın sistematik bir biçimde yönlendirilmesinin belgesidir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, 15 Ekim 2024'te kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıktaki Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştur. Aradaki 18 gün, kapatılan kapıların eksik aramaların ve geciktirilen adaletin kronolojisidir. Adli Tıp raporları dosyanın en çarpıcı alanıdır. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinin 1 Kasım 2024 tarihli raporu Rojin'in bedeninde 2 farklı erkek DNA'sı tespit etti ancak ilk raporda örneklerin hangi bölgeden alındığı açıklanmadı ve 'Şüpheli bulgu yoktur' denildi" ifadelerini kullandı.

'EMPATİ YAPMAK BİLE İNSANIN BEYNİNİ PATLATIYOR'

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Öznur Bartın, Kabaiş'in fotoğrafıyla kürsüden ayrılırken, geri dönerek fotoğrafı yeniden kürsüye bıraktı. Aydın, "Rojin'in sönüp gitmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Sabah babası Nizamettin Bey'i aradım. Bir an empati yapmak bile insanın beynini patlatıyor; insanı yüreği, sabrı parçalanırcasına kendinden geçiriyor. 2025 yılındayız. Her yerin kamera olduğu, bu kadar teknolojinin geliştiği bir zamanda biz bugün ihmalleri, ihtimalleri, şüpheleri konuşuyoruz. Oysa bizim, bu imkanlarla bugün bu faillerin canının nasıl yandığını görmek ve konuşmak durumunda kalmamız gerekiyordu. Nasıl bir hal? Bakın, bu meselede bırakın failleri, en küçük ihmalleri olanların bile parmaklarının nasıl kırıldığını burada konuşmuş olmamız, görmüş olmamız gerekirdi" diye konuştu.

'BU ÖLÜMLERDE DELİLLER YETERİNCE İNCELENMİYOR'

İYİ Parti grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise Rojin Kabaiş, Aleyna Çakır, Rabia Naz, Nadira Kadirova ve Şule Çet'in hayalleri olduğunu ancak erkek egemen duvarlarına çarptığını ifade etti. Akalın, "Bu ölümlerde deliller yeterince incelenmiyor, raporlar çelişkilerle dolu ve failin lehine yorumlanıyor. Her defasında sistem, maalesef, yaşamını savunamayan kadını değil suç işleyen erkeği koruyor. Bu tablo, sadece bireysel bir trajedi değil hukuk devletinin sistematik bir erozyonudur" dedi.

'ADALETE GÜVEN SARSILDI'

Bir kadının ölümünü kürsüde andığı için çok üzgün olduğunu aktaran CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, "Tıpkı onlarca, yüzlerce kadın gibi Rojin'in yaşam hakkı elinden alındı. Bu ülkede bir kadının hayatta kalması bile politik bir meseleye dönüştü. Çünkü cinayetlerin faili, sadece bireyler değil kadını ikincil gören zihniyet, cezasızlığı olağanlaştıran bir sistem, suskunlukla beslenen bir düzen. Diğer kadın cinayetlerinde de gördüğümüz gibi Rojin'in katlinden sonra yaşanan adli eksiklikler nedeniyle bir kez daha adalete güven sarsıldı. Dosya savunma makamından saklanarak Rojin'in intihar ettiği üzerine bir algı yaratıldı; deliller saklandı, raporları eksik düzenlendi, olay yeri özenle incelenmedi" değerlendirmesinde bulundu.

'KADINA ŞİDDETİ ÖNLEME KOMİSYONUMUZDA İNCELENSİN'

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Kabaiş ile ilgili yargı sürecini aktararak, "Bir hukukçu kardeşiniz olarak, milletvekili arkadaşınız olarak söylüyorum, şüpheli bir vakıadan bahsediyoruz; evet, bu bir cinayet mi, değil mi, kaza mı, başka bir sebebi mi var; zaten araştırdığımız konu bu. Eğer, 'cinayet' diyorsanız neden cinayet olduğunu ortaya koymamız lazım, hep beraber ortaya koymamız lazım; kazaysa neden kaza, normal ölümse neden normal ölüm olduğunu ortaya koymamız lazım. Buraya gelip, 'Her şüpheli kadın ölümü bir cinayettir' ifadesini kullanmak, doğru bir ifade bu ama eksik bir ifadedir. Her şüpheli kadın ölümü bir cinayet değildir, her şüpheli insan ölümü bir cinayettir. Kadın ve erkek ayrımı üzerinden de cinayetleri yarıştırmayalım. Evet, önergeye destek veriyoruz ama ortada zaten kadına şiddetle ilgili kurmuş olduğumuz bir komisyonumuz var; bu oranın konusu. Ayrıca, bir daha komisyon kurmanın anlamı yok. Bunu getirirler kadına şiddeti önleme komisyonumuz var orada detaylı bir şekilde incelensin" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da muhalefet milletvekilleri, AK Parti'li Yıldırım'ın 'Önergeye destek veriyoruz' sözleri üzerine, AK Parti grubunun önergeyi onaylaması gerektiğini belirtti. Yıldırım ise komisyonu işaret ettiğini ifade etti.

Önergenin ardından Genel Kurul, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif' üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.