TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, birleşimin başında yaptığı konuşmada, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, "Milletler, büyük evlatlarıyla soluk alır" dediğini hatırlattı.

Aziz Türk milletinin son yıllarında, Türkiye için nefes, can suyu ve umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğuna işaret eden Adan, "Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir. Türkiye Yüzyılı'nın ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir." dedi.

Bahçeli'nin siyasi hayatının baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesi, dürüst politikanın, tavizsiz duruşun, memleket için fedakarlığın ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu belirten Adan, Bahçeli'nin, millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu, politikanın çıkar dehlizlerine mahkum edildiği bu çağda ortaya koyabildiğini vurguladı.

Bahçeli için "Tonyukuklardan Nizamülmülklere uzanan bir devlet aklının, Gazi Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancaktarı olmuştur." ifadesini kullanan Adan, sunları kaydetti:

"Liderimizin hayat macerası, Çukurova'nın bereketli ve sıcak topraklarında başlayıp Ankara'ya taşınan, buradan memleket sathına yayılıp etkisi Türkistan coğrafyasının her bir karışına uzanan bir Türkmen şahlanışıdır. Asya'nın bozkırlarından Torosların zirvesine gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısıdır. Yesevi'den Hacı Bektaşlara ulaşan bilgelik zincirinin muhafızıdır. Onun ismi, Suriye'deki yetim Türkmen çocuktan, yıllar sonra Karabağ'a kavuşan beli bükük ihtiyara kadar, cümle mazlumların yüreğinde umuttur, inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır, aşılmayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır. Kısacası liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisinin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücessem ve müşahhas halidir. Gelecek vizyonu, milli şuur ve şiarı şekillendiren pusula, istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağımızı bildirir, hepinize saygılarımı sunarım."

Konuşmasının ardından Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Gündem dışı konuşmalar

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İstanbul'daki binaların yangın güvenliği standartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini, önlem alınmaması durumunda geçmişte yaşanan büyük İstanbul yangınının benzerinin yaşanabileceğini söyledi.

Yangının, ihmal sonucu meydana geldiğini vurgulayan Rızvanoğlu, başta hükümet olmak üzere yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Ardahan'ın fiziksel olarak 104 yıl önce düşman işgalinden kurtulduğunu ancak "ekonomik olarak plansızlığın işgali altında kalmaya ve yoksulluklar yaşamaya devam ettiğini" savunan İncesu, kentte halihazırda altyapı ve sağlık hizmetlerinde çeşitli aksamaların yaşandığını dile getirdi.

"Deprem, her türlü siyasetin üstünde"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik de İstanbul'daki deprem riskine ilişkin çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) vaatlerini yerine getirmek için yetersiz ve duyarsız kaldığını aktardı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimden önce "İstanbul'a yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüşüm" sözü verdiğini anımsatan Çelik, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı, 6 yılda yaptığını ifade etti. 'Nerelere yaptığını göster, tebrik edelim' dedik, yine ortalıktan kayboldu. Deprem, her türlü siyasetin üstünde bir meseledir. İstanbul'un olası bir depreme hazır hale getirilebilmesi için hızlı ve kararlı adımlar atılmak zorundadır. Çünkü milyonlarca hemşehrimiz 650 bin yüksek riskli konut ve iş yerinde yaşamak durumundadır." diye konuştu.

Çelik, İstanbul'da konser ve benzeri etkinlikleri yapan Kültür Dairesine yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira harcanırken, Deprem Risk Yönetimi Dairesine sadece 485 milyon lira ayrıldığına dikkati çekerek, "Bu kısıtlı deprem bütçesini bile tam olarak kullanmayarak, depremle mücadeledeki eksiklikleri iyice belirgin hale getirdiler. İstanbullular ihtiyaçları için kapısına dayandığında, 'hükümet bizi engelliyor, hedef benim' diyor. Ancak kendi çıkarları için çalışırken nasılsa hiçbir engelle karşılaşmıyor." ifadesini kullandı.

Çelik'in konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu arasında tartışma yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da İstanbul'un depreme hazırlık konusunun çok önemli olduğunu, siyasi polemiklere kurban edilmemesi gerektiğini belirtti.