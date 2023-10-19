TBMM Genel Kurulu'nda Siyonizm ve İsrail'e Karşı Sert Tepkiler

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslam ülkelerinin sadece kınamayla yetinmesini eleştirerek, İsrail'e karşı fiili adımlar atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 20. yılı dolayısıyla AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gazze'deki katliamın Batı dünyasının sessizliği ve himayesi altında gerçekleştiğini ifade etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Önder, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyonizm bizi şaşırtmıyor. Bizi şaşırtan ve üzen; İslam ülkelerinin sadece kınamayla, konuşmayla ve pansuman tedbirlerle yetinmesidir. Tüm İslam alemi, Türkiye'nin öncülüğünde derhal harekete geçmeye mecburdur." ifadelerini kullandı.

"Siyonist teröre" dur denmek isteniyorsa mutlaka fiili adımlar atılması ve caydırıcı yaptırımların ortaya konulması gerektiğini söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda İsrail'deki büyükelçimiz acilen geri çağrılmalı, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi derhal sınır dışı edilerek istenmeyen adam ilan edilmeli, bu zulme açıkça destek veren ABD'nin İncirlik Üssü acilen kapatılmalıdır. Özellikle İsrail'i füze saldırılarına karşı korumak üzere Malatya'da kurulan Kürecik Füze Radar Sistemi bir an önce kapatılmalı, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından derhal durdurulmalı, Müslüman ülkelerin hava sahaları, kara suları ve limanları ABD ve İsrail'e kapatılmalı, Amerikan ve İsrail firmalarının Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların acilen iptal edilmesi gerekir.

Türkiye öncülüğünde Amerikan ve İsrail mallarının boykot edilmesi konusunda ortak karar alınması, Putin için tutuklama kararı çıkaran uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de bir tutuklama kararı çıkarması ve Adalet Divanı'nda yargılanması için gerekli girişimlerin yapılması, ABD'nin bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin kapatılması gereklidir."

Erbakan, İsrail ordusunda görev yapan ve hem Türkiye Cumhuriyeti hem de İsrail vatandaşı olan askerlerin tespit edilerek, insanlığa karşı suç işlemekten Türkiye'de yargılanması gerektiğini söyledi.

"Aliyev 'Unutulan soykırım tekrarlanır' demişti"

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 20. yılı dolayısıyla gündem dışı söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gazze'de yaşanan katliamın, insan hakları ve demokrasinin beşiği, sözde medeni olduğunu iddia eden Batı dünyasının sessizliğinde ve himayelerinde gerçekleştiğini söyledi.

Bosna Hersek'te de buna benzer birçok acı tabloya şahit olunduğunu anlatan Özen, "Bosnalı Müslümanlar, Avrupa'nın ortasında katledilirken, Bilge Lider Aliya, 'Unutulan soykırım tekrarlanır' demişti. Bugün Kudüs ve Gazze'ye baktığımızda görüyoruz ki sadece unutulan katliam ve soykırımlar değil hesabı sorulmayan katliamlar da tekrarlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in "21 yıllık AK Parti iktidarında yalnız bırakıldığını" iddia ederek, "bitirilmeyen projelerin başkenti" olduğunu söyledi.