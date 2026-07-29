TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, Dem Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin "nüfus ve aile politikaları", İYİ Parti'nin "yargılama süreçleri", CHP'nin "tarımsal üretim faaliyetleri", DEM Parti'nin "yargı süreçleri" ile Yeni Parti'nin "esnaf ve sanatkarlar" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, gençlerin evlenmeye cesaret edemediğini öne sürdü.

Nüfusun yaşlandığını söyleyen Esen, bu durumun ciddi şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Gençlerin üretemediğini, çalışamadığını, evlenemediğini savunan Esen, nüfus politikasının doğum yardımlarıyla gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Vatandaşların geçinemediğini ve gelecek kaygısı yaşadığını ileri süren Esen, "Küçük ve geçici sosyal yardımlarla çocuk sayısı artmaz." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, nüfustaki azalışla demografik yapının da değiştiğini belirtti.

Gençlerin üretimden ve topraktan uzaklaştığını savunan Toktaş, köy tüzel kişiliklerinin tekrar kurulmasını önerdi. Toktaş, "Tüp bebek tedavisinde devlet yardımının önündeki engeller ortadan kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

"2030'a kadar sorunu çözmemiz gerekiyor"

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, doğurganlık oranının düşmesinin nedenlerinin sosyolojik analizle ortaya çıkacağını kaydetti.

Özel hastanelerdeki doğum ücretinin ortalama 50 bin lira olduğunu aktaran Karaoba, "Doğurganlık oranını artırmak için iktidarıyla, muhalefetiyle 2030'a kadar sorunu çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, çocuk sahibi olamayan kadınların sorunlarının bulunduğunu söyledi. İktidarı eleştiren Çubuk, kadınların yaşamlarının kolaylaştırılamadığını ifade etti.

Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, nüfusun kendisini yenilemesi için doğurganlık oranının yükselmesi gerektiğini dile getirdi.

Gençlere yeterli evlilik desteğinin sunulmadığını söyleyen Kanko, "Açlık sınırının altındaki bir genç nasıl evlenecek? Artık kiracı olabilmek bile büyük mücadele gerektirirken nasıl doğum oranlarının düşmesini engelleyeceğiz? Araştırılması gereken yalnızca doğurganlık oranındaki düşüş değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Her alanda gençleri ve kadınları destekliyoruz"

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, nüfus konusunun sadece Türkiye'nin değil diğer ülkelerin de gündeminde bulunduğunu belirtti.

Nüfusla ilgili tedbir politikalarının uygulanmaya başlandığını anlatan Öncü, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden 200 bin gence evlilik desteği verildiğini bildirdi.

Öncü, 81 ilde büyük kalkınma projelerinin hayata geçirildiğine işaret ederek, "Biz helikopterle 70 bin hasta taşıdık. Zamanında parası olmadığı için tarlasını satıp ameliyat olanlar vardı. Biz eserlerle buradayız. Her alanda gençleri ve kadınları destekliyoruz." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi. Daha sonra Yeni Parti'nin ihtisas komisyonlarında görev yapacak üye milletvekilleri okunarak oylandı.

Genel Kurul'da öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA