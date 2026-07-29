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Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın
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2019 yılında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi’nin kapılarına kilit vurarak siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı alması, Ankara'da deprem etkisi yarattı. Davutoğlu'nun aktif siyaseti bıraktığını ilan etmesinin ardından ilk çarpıcı değerlendirme eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. Tayyar, "Partiler dernek değildir, halka rağmen siyaset yapılmaz. Bence doğru karar vermişler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanarak eski başbakana göndermede bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi, aldığı sürpriz kararla siyasi hayatına nokta koydu. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, yayımladığı kamuoyu duyurusuyla partinin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve kendisinin de aktif siyaset sahnesinden çekildiğini ilan etti.

DAVUTOĞLU: "KİRLENMİŞ SİYASETİN BİR PARÇASI OLMAMAK İÇİN ÇEKİLİYORUZ"

Gelecek Partisi'nin feshedilmesi kararına ilişkin süreçten bahseden Ahmet Davutoğlu, kararın kurucular ve parti kurullarıyla yapılan uzun istişareler sonucunda alındığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

" Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz."

ŞAMİL TAYYAR: "BENCE DOĞRU KARAR VERMİŞLER"

Fesih kararının ardından ilk sıcak tepki eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. Gelecek Partisi’nin kapanmasını değerlendiren Tayyar, kararın yerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yani? Gelecek Partisi kapanıyor. Siyaset halka rağmen yapılmaz, halk için yapılır. Siyasi partiler de dernek veya vakıf değildir, millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın. Bence doğru karar vermişler. Hayırlı olsun."

ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Gelecek Partisi'nin feshedilmesiyle birlikte partideki mevcut kadroların ve milletvekillerinin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok haklısınız. Olmuyor, başarı gelmiyor ve gerekli destek istenildiği gibi gelmiyorsa çekilmek lazım. Kırıluşu ve geldiği nokta belli zaten.

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