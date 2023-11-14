TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve AK Parti arasında tartışma yaşandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, gündem dışı konuşmasında, geçen hafta İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçmesi üzerine şahsı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirket hakkında Meclis kürsüsünden dile getirilen "akıl almaz iftiraları" yanıtlamak istediğini söyledi.

Bu iftiraları araştırmadan ve sormadan bazı basın kuruluşlarının yayınladığını belirten Hatipoğlu, "Şirketin aldığı teşvik, siyasi herhangi bir yanı yoktur. 3 kuşaktır ne ailem ne de ben devletimin bir kuruşuna göz dikmemiştir, gırtlağımızdan haram lokma girmemiştir, bundan sonra da girmeyecektir." dedi.

AK Parti'li Hatipoğlu, Meclis kürsüsünün iftira ve yalan siyasetine alet edilecek yer olmadığını vurgulayarak, "Benim partinizden istifa etme nedenim, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır, iftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Hatipoğlu'nun sözlerine yanıt verirken, "iddialar iftira ise bunun bir devlet kurumu olan KAP üzerinden atıldığını" savundu. Toktaş,"Sayın Hatipoğlu, siz bize, Banker Bilo filmindeki Maho Ağa karakterini hatırlatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Halen bir su kanunumuz yok"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından önce Netanyahu'nun ülkede yüksek yargının yetkilerini budadığını, bugün iktidarın da Türkiye'ye bu yönde adım atmaya çalıştığını iddia etti. İktidarın, faşizm hukuku inşa etmeye çalıştığını ileri süren Alp, "Ortadoğu'nun kan gölüne dönmesine katkı yapacaksınız." ifadesini kullandı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Ülkede yaşanan su sorunu" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, ülkenin kapısında su krizi gibi çok ciddi bir sorun bulunduğunu, barajlardaki su miktarının çok düşük olduğunu ve yağışların bu soruna çözüm üretemeyeceğini savundu.

Vatandaşın suya ulaşamamasından daha büyük bir beka sorunu olmadığını dile getiren Rızvanoğlu, iklim değişikliğiyle su sorununun ilişkisine dikkati çekti. Rızvanoğlu, su sorununun İstanbul'da 3 milyon insanı etkileyeceğine işaret etti.

Su sorununun, sadece İstanbul'da olmadığını, birçok ili etkilediğini belirten Rızvanoğlu, "Gelecekte su savaşları çıkabileceği söyleniyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutluyoruz ama halen bir su kanunumuz yok." diye konuştu.

Öte yandan Meclis Başkanvekili Önder, 20 milletvekiline yerlerinden birer dakikalık konuşma süresi verdi. HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Anayasa Mahkemesine yönelik sözleri nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine MHP milletvekilleri, HEDEP'li Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, Gergerlioğlu'na yanıt vermesi sırasında da tartışma yaşanması üzerine Meclis Başkanvekili Önder, birleşime ara verdi. Ara sırasında da MHP milletvekilleri ile Gergerlioğlu arasında laf atmalar yaşandı.