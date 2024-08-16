TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay kararı nedeniyle kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararına ilişkin görüşmeler sırasında, milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

AYM'nin 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğu belirtildi. Ardından 9 Ağustos'ta muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu. Bunun üzerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplandı. Bozdağ, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu bildirdi. Ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturumu da Bozdağ'ın yönettiğini belirterek, usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine Bozdağ, usul tartışması açtı. Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Sözü hiç uzatmayacağım, bir tespit ile başlayacağım; sizde hiç utanma yok, zerre miskal utanmanız yok, haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya gerek yok" dedi. Şık konuşmasını sürdürürken AK Parti sıralarından gelen tepkiler üzerine, 'Kes sesini, kes sesini be' diyerek yanıt verdi. Bu sözler Genel Kurul'da tansiyonu yükseltirken milletvekilleri birbirlerine karşılıklı 'şerefsiz' dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kürsüye gelerek Şık'ı sakinleştirmeye çalıştı. AK Parti sıralarından Ahmet Şık'a yönelik tepkiler gelmeye devam etti. Kürsüye gelen AK Parti TBMM İdare Amiri Alpay Özalan itince Ahmet Şık yere düştü. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise elindeki dosyaları AK Parti milletvekillerinin üzerine fırlattı. Milletvekillerinin yumruklu kavgasının ardından Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi.

3 MİLLETVEKİLİ YARALANDI

Oturuma verilen 15 dakikalık aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerine temiz bir dil kullanmaları yönünde çağrıda bulunarak TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı yeniden kürsüye davet etti. Ahmet Şık, "Usul tartışması açıldı ama burada usul konuşmaya hiç gerek yok çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden, en çok duyduğumuz sözcükler nelerdir biliyor musunuz? 'Vatan haini, FETÖ'cü, katil, terörist.' Sizden olmayan, suçlarına ortak olmayan herkese, 'Terörist' dediğiniz için Can Atalay'a, 'terörist' demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin, tüm yurttaşlar bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü, hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir. Bunu herkes bilmelidir. Şu memlekete Can Atalay kadar hayrınız dokunsa ömür boyu şükür namazı kılacak insanlarsınız" diye konuştu.

Ahmet Şık'ın konuşması sürerken AK Parti'li milletvekilleri sıralara vurdu ve tepki gösterdi. Genel Kurulda tansiyon yükselirken milletvekilleri arasında yeniden yumruklu arbede çıktı. Genel Kurulda tansiyon uzun süre düşmezken Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ oturuma 45 dakika ara verdi. Kavgada, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hafif yaralandı.

ÖZGÜR ÖZEL: UTANÇ İÇİNDEYİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda çıkan tartışma sonrası koridorda gazetecilere açıklama yaptı. Özel, "Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar uçuşuyor, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz derecede utanç içindeyim, bu duruma şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten Meclis açısından taşınabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amirinin, milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz" diye konuştu.

Özel, kavgada kaşı açılarak yaralanan DEM Parti'li Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP'li Okan Konuralp ile ilgili, "Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Sayın Gülistan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken" dedi.