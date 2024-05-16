Kobani Davası kararlarına DEM Parti'den Meclis'te tepki! Sıralara vurdular

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Kobani" bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada açıklanan hükümlere yönelik, "Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda,

"Bu ülkenin özlemini duyduğu barışı dinamitlemeye devam ediyorlar"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Kobani" bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada verilen cezaların yasa dışı ve hukuk dışı olduğunu, büyük bir adaletsizliğe imza atıldığını savundu.

Meclis'in kara bir gün yaşadığını ifade eden Temelli, "Hukuku tanımamak; bu Meclis'i tanımamaktır. Bugün yargılanan arkadaşlarımız bu kara güne aslında direnen arkadaşlarımızdır. Tıpkı İstiklal Mahkemelerine, tıpkı 12 Eylül'e, DGM'lere direnildiği gibi bugün de Kobani kumpas davasına direnenlere ceza yağdırarak intikam almak isteyenler aslında bu cumhuriyeti, bu ülkeyi, bu ülkenin özlemini duyduğu barışı dinamitlemeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarına işaret eden Temelli, "Bu Meclis'te olmayan, yargılanan, yok sayılan, siyasetten men edilen arkadaşların olduğu bir ülkede anayasa yapılabilir mi? Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Gültan Kışanak'ın, Sebahat Tuncel'in olmadığı bir yerde anayasa yapılabilir mi?" diye sordu.

Temelli'nin konuşmasını tamamlamasının ardından DEM Partili milletvekillerinin sıralara vurarak davada açıklanan hükümleri protesto etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.

"ÇÖZÜM SÜRECİNE AİT TÜM ŞEYLER DAVA KONUSU YAPILDI"

Aranın ardından Meclis Başkanvekili Önder, "Kobani" bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada açıklanan hükümleri değerlendirdi.

Bu cezaların hak edilen cezalar olmadığını öne süren Önder, "Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir." dedi.

Birleşimin kapanmasının ardından DEM Partili milletvekilleri, "Kobani" bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın sanıklarının fotoğraflarının yer aldığı pankartları kaldırarak, açıklanan hükümleri protesto etti.