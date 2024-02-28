AK Parti Grup Başkanvekili: 28 Şubat'ın mağdurları tarihten silindi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 28 Şubat "postmodern darbesine" ilişkin, "Topuk selamı ile siyaset yapanlar, namlusunu halka doğrultanlar, demokrasimizi tank paletleri altında ezmeye çalışanlar ve halktan aldıkları iradeyi vesayetçilere peşkeş çekenler tarihten silindiler." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin planlayıcısının küresel güçler olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, yaşanan dönemde imam hatip okullarındaki öğrencilerinin ve başörtülü kadınların mağdur edildiğini dile getirdi.

Bülent Kaya, "Bugün oturup konuşmamız gereken 28 Şubat'ın sonuçlarını hep beraber nasıl ortadan kaldırırızdır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 28 Şubat'ın "demokrasi darbesi" olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Eğitim hakkının Anayasa'da teminat altına alındığını vurgulayan Usta, öğrenci affının getirilmesini istedi.

Hayvancılık alanında meraların önemli bir yeri olduğunu dile getiren Erhan Usta, "Türkiye'de ciddi şekilde meralar heba ediliyor. Meralar satılıyor." diye konuştu.

"Milletimiz, darbecilere ve darbe heveslilerine asla geçit vermeyecektir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darbelerin, muhtıraların, vesayet girişimlerinin siyasi ve demokratik hayatı sekteye uğrattığını vurguladı.

Milli iradeyi hedef alan 28 Şubat'ın, "postmodern darbe" olduğunu kaydeden Akçay, yaşanan süreçte milletin mağdur edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Demokrasinden dem vuran bazı çevreler, 28 Şubat'ın antidemokratik uygulamalarına alkış tutmuş, destek vermiştir. Gençlerimizi ikna odaklarında gelecekleriyle tehdit edenleri ödüllendirmişlerdir. Bugün hala bazı kesimlerin 28 Şubat özlemi çektiği, darbe imasında bulundukları, algı oyunlarıyla kaos ve kargaşa yaratarak insanları sokağa davet ettikleri görülmektedir. Ancak o günler geride kalmıştır. Milletimiz, 15 Temmuz'da da görüldüğü üzere darbecilere ve darbe heveslilerine asla geçit vermeyecektir." diye konuştu.

Demokrasiye ve millet iradesine şartsız sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Akçay, her türlü darbe girişimin karşısında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Erkan Akçay, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı da vefatının 13. yılında andı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin mağdurlarının iktidar koltuğunda oturduğunu söyledi.

Darbeleri kınamanın yetmediğini ifade eden Koçyiğit, darbeci zihniyetten arınmak gerektiğini belirtti.

"Kadınların ve erkeklerin ne giyecekleri kendilerinin karar verebilecekleri özgürlük alanıdır"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 1971 darbesi sürecinde CHP'lilerin öldürüldüğünü, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından da partilerinin kapatıldığını aktardı.

CHP'nin, yaşanan darbe dönemlerinde Türkiye'nin yararı için çalıştığını ifade eden Günaydın, "Gelelim 28 Şubat postmodern darbesine, çok açık söyleyeyim, sokaklarda tankların yürütülmesine de askerlerin demokrasiye ayar vermesine de karşıyız. Kadınların ve erkeklerin ne giyecekleri ancak kendilerinin karar verebilecekleri bir özgürlük alanıdır." ifadelerini kullandı.

İktidarı eleştiren Günaydın, "İkaz ettik, tarikatlar yalnızca devlete sızmadılar koalisyon ortağınızdı. 'Bunlar sizi de yiyecekler' dediğimiz zaman bu kürsülerde bize saldırdınız." şeklinde konuştu.

Günaydın, CHP'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde dimdik durduğunu, partisinin her türlü darbeye karşı Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

"Milletimiz, darbecileri mahkum etti"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 28 Şubat sürecinde milletin iradesinin hiçe sayıldığını belirtti.

İnsan hakları ihlallerine tanıklık edilen 28 Şubat döneminde, ordunun yönetime el koyması yerine farklı bir yöntemin izlendiğini aktaran Yenşehirlioğlu, kıyafetlerinden, dini hassasiyetlerinden dolayı çok sayıda vatandaşın ağır mağduriyetler yaşadığını vurguladı.

İkna odaları kurularak öğrencilere psikolojik şiddet uygulandığını söyleyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Topuk selamı ile siyaset yapanlar, namlusunu halka doğrultanlar, demokrasimizi tank paletleri altında ezmeye çalışanlar ve halktan aldıkları iradeyi vesayetçilere peşkeş çekenler tarihten silindiler. 'Bin yıl sürecek' dedikleri garabetleri de tarihin çöp sepetinde yerini aldı. Milletimiz darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta, ardında da maşeri vicdanda mahkum etti. Milletin iktidarıyla birlikte, 2002'den günümüze dek mağduriyetler giderilmeye başlandı. Her zaman olduğu gibi aziz milletimiz galip geldi. 28 Şubat, bin yıl sürmedi ancak aynı acılar tekrar yaşanmasın diye bizlere yaşatılanları bin yıl geçse de asla unutturmayacağız."

Demokrasiyi muhafaza etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Yenişehirlioğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ömrünün 28 Şubat zihniyetiyle mücadeleyle geçtiğini ifade etti.

Bahadır Yenişehirlioğlu, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşuyla herkesi gururlandığını da sözlerine ekledi.