TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli
Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardımların ulaştırılmasıyla ilgili TBMM olağanüstü toplandı. Genel Kurul'da açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Gazze'ye Birleşmiş Milletler'e ait güçler gönderilmeli, İsrail'in BM Üyeliği askıya alınmalı" dedi. Öte yandan oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurul'a son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve insani yardım ihtiyacının görüşülmesi amacıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Emir, "CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulu'nu 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdık" dedi.

"BM GÜÇLERİ GAZZE'YE GÖNDERİLMELİ"

Muhalefet partilerinin talebinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in olağanüstü toplanacağını duyurdu. Olağanüstü oturumda konuşan Kurtulmuş, " İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Bugün artık somut adımların acilen atılması ve İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil tüm uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum" dedi.

Kurtulmuş sözlerinin devamında, "Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum."

Öte yandan olağanüstü oturumda milletvekilleri Filistin Türkiye bayraklarını taşıyan atkılar taktı.

FİDAN, GENEL KURUL'A BİLGİ VERECEK

TBMM'den yapılan duyuruya göre, olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Genel Kurul'a hitap edecek. Fidan'ın, bölgede yaşanan son gelişmeler, insani yardım girişimleri ve Türkiye'nin diplomatik adımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi sunması bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
