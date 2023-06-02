Yemin töreninde dikkat çeken görüntü! 38 vekil CHP'den ayrıldı

TBMM'de gerçekleştirilen milletvekillerin yemin töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. CHP listelerinden seçilerek parlamentoya giren İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti milletvekilleri yemin töreni öncesi CHP grubundan ayrıldı. Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen Emek Partisi'nden iki milletvekili de HDP grubundan ayrıldı.

TBMM'de 28 Dönem, milletvekillerin yemin etmesiyle resmen başladı. 600 milletvekili kürsüye çağrılıp tek tek yemin ederken, Meclis Başkanı görevini geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'ye devreden Mustafa Şentop, eski TBMM başkanları için ayrılan locadan Genel Kurul'u takip etti. Cumartesi günü yemin edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni locadan izledi.

38 VEKİL CHP'DEN KENDİ PARTİLERİNE DÖNDÜ

Yemin töreni esnasında TBMM'de ilginç görüntüler de kaydedildi. CHP listelerinden seçilerek parlamentoya giren İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekilleri yemin töreni öncesi CHP grubundan ayrıldı. Meclis'teki törende yemin için kürsüye çıkan milletvekillerinin tanıtım yazılarında kendi partilerinin isminin yazdığı görüldü.

YSP'DEN İKİ VEKİL EMEP'E GEÇTİ

Öte yandan Yeşil Sol Parti'de de (YSP) benzer anlar yaşandı. YSP listelerinden seçime giren Emek Partisi'nden iki millletvekili HDP grubundan ayrılarak kendi partilerine döndü. EMEP'e dönen milletvekillerin adları da TBMM internet sitesinde EMEP milletvekili olarak kayıtlara girdi.

GELECEK PARTİSİ

Gelecek Partisi - Mustafa Nedim Yamalı

Gelecek Partisi - Serap Yazıcı Özbudun

Gelecek Partisi - Cemalettin Kani Torun

Gelecek Partisi - Sema Silkin Ün

Gelecek Partisi - Selim Temurci

Gelecek Partisi - İsa Mesih Şahin

Gelecek Partisi - Doğan Demir

Gelecek Partisi - Mustafa Bilici

Gelecek Partisi - Hasan Ekici

Gelecek Partisi - Selçuk Özdağ

DEVA PARTİSİ

DEVA Partisi - Sadullah Ergin

DEVA Partisi - Sadullah Kısacık

DEVA Partisi - İdris Şahin

DEVA Partisi - Burak Dalgın

DEVA Partisi - Ertuğrul Kaya

DEVA Partisi - Medeni Yılmaz

DEVA Partisi - Mustafa Yeneroğlu

DEVA Partisi - Evrim Rızvanoğlu

DEVA Partisi - Elif Esen

DEVA Partisi - Hasan Karal

DEVA Partisi - Seda Kaya Ösen

DEVA Partisi - Selma Aliye Kavaf

DEVA Partisi - Mehmet Emin Ekmen

DEVA Partisi - Cem Avşar

SAADET PARTİSİ

Saadet Partisi - Mesut Doğan

Saadet Partisi - Şerafettin Kılıç

Saadet Partisi - Mehmet Atmaca

Saadet Partisi - Necmettin Çalışkan

Saadet Partisi - Birol Aydın

Saadet Partisi - Mustafa Kaya

Saadet Partisi - Bülent Kaya

Saadet Partisi - Mahmut Arıkan

Saadet Partisi - Hasan Bitmez

Saadet Partisi - Mehmet Karaman

İYİ PARTİ

İYİ Parti - Ahmet Ersagun Yücel

DEMOKRAT PARTİ

Demokrat Parti - Cemal Enginyurt

Demokrat Parti - Haydar Altıntaş

Demokrat Parti - Mehmet Salih Uzun