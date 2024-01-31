CHP'li vekil, Can Atalay kararını okuyan Bekir Bozdağ'ı Kurtulmuş üzerinden vurdu

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay kararının Meclis'te okunmasıyla birlikte Atalay'ın vekilliği düşürüldü. O anlarda Meclis'te tansiyon yükselirken tüm gözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u aradı. Kurtulmuş'un BAE ziyareti nedeniyle oturuma katılmadığı öğrenildi.

"SİZDEN BAŞKA KİMSE BU KARARI OKUMUYOR"

Kurtulmuş'un oturuma katılmaması ve Can Atalay kararını okumaması muhalefetin de gündemindeydi. Bugünkü oturumda söz alan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, kürsüde konuşma yaptığı sırada oturumu yöneten Bekir Bozdağ'a dönerek sert sözler sarf etti. Bozdağ'a "Ben sizden adalet falan beklemiyorum" diyen Günaydın, "Hesabınızı yapın ki sizden başka kimse bu kararı okumuyor. Numan Kurtulmuş yurt dışı ziyaretini sizin başkan olduğunuz zamana denk getiriyor. Önce bunun bir hesabını verin" ifadelerine yer verdi.

NUMAN KURTULMUŞ BAE'DE

Gözlerin çevrildiği Numan Kurtulmuş dün bir dizi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisinin açılışını yaptıklarını anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahsetti. Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti. Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.