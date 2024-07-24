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TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Kürsüden "AKP hırsızlık yapıyor" ifadesini kullanan Bozan, AK Parti milletvekilleri tarafından tepki aldı. Çıkan kavgada eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Bozan'a yumruk attı.

TBMM'de tansiyon yükseldi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Ali Bozan'ın hakaretleri sonrası milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Bozan'ın yere düştüğü ve AK Partili Karaismailoğlu'nun yumruk attığı görüldü.

DEM PARTİLİ VEKİLİN "HIRSIZ" SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülürken DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Ali Bozan, kürsüden "AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz. Hırsızsınız, hırsızlar ağzınız pislik kokuyor" ifadesini kullanınca AK Parti milletvekilleri bir anda ayaklandı.

MECLİS POLİSİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Dem Parti Milletvekili Bozan'ın sözlerinin ardından tansiyonun yükseldiği salonda yumruk yumruğa kavga çıktı. O sırada Bozan'ın yere düştüğü görüldü. Meclis'teki polisler olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Kavganın çıktığı anlarda TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi. O anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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