23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" başladı.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Meclis bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 104 yıl önce TBMM'yi açarak Meclis bahçesindeki kutlamaların yapılmasına vesile olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlere şükranlarını sundu.

Meclisin, Türkiye Cumhuriyetinin kalbi olduğunu ifade eden Uzun, "Bu bina başlangıçta taş ve çamurdan yapılmış olabilir ama 104 yıldır burayı ayakta tutan bu milletin sevgisidir. 85 milyon vatandaşımızın her birinin bu binada kalbi atmaktadır. Kuruluşunun yıl dönümünde böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok gururluyuz. 104 yıl önce olduğu gibi aynı ruhla ufuklara bakmak ve içerisinde uzay temasıyla bu programları icra etmek çok anlamlıdır." diye konuştu.

TBMM'nin açılışı kutlamaları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin 4 gün boyunca devam edeceğini belirten Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın akşam burada düzenlenecek 23 Nisan konserinde, Milletvekilimiz Yücel Arzen tarafından özel bestelenen 23 Nisan marşımız ile diğer eserler icra edilecek. Ardından bütün tarihsel süreci, Türk milletinin geçmişten başlayıp bugüne getirdiği o hikayeyi ışık gösterisiyle icra edeceğiz. Pazartesi günü de Türkiye'nin her tarafından başarı elde etmiş çocuklarımızı burada ağırlayacağız. Bu çocuklarımıza ödüllerini verdikten sonra Meclis Genel Kuruluna girecekler ve burada kendi alanlarıyla ilgili konuşmalar yapacaklar. Sonra çocuk Meclis Başkanımız bir bildiri yayınlayacak ve tüm dünyaya ilan edeceğiz. Biz, bu bayramın her bir bileşeninin hakkını vererek idrak etmek istiyoruz. Pandemi dönemi ve geçen yıl ki deprem felaketi nedeniyle son dönemde etkinlikler sönük geçmişti, ruhuna uygun kutlanamamıştı. Ama bu yıl TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un 23 Nisan'ı eski görkemli, ruhuna uygun bir şekilde idrak etmemiz talimatı doğrultusunda tüm paydaşlarımızın desteğiyle bu programları başlatmış bulunuyoruz."

"23 Nisan'ı her geçen yıl daha etkili kutlamakla ilgili büyük gayretin içerisindeyiz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu da TBMM'nin açılışının, Kurtuluş Savaşının kazanılmasında belirleyici rol oynadığını belirterek, TBMM'nin savaş sırasında ve Cumhuriyet döneminde üstlendiği tarihsel sorumlulukla geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde büyük katkı sağladığını söyledi.

23 Nisan'ın, Türk milletine bırakılan en büyük miras olduğunu belirten Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de evlatlarımıza verilen bu sevgi ve önemin farkındayız. Bakanlık olarak ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından büyük öneme haiz olan 23 Nisan'ı her geçen yıl daha etkili kutlamakla ilgili büyük gayretin içerisindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönemde oyun temelli öğrenmeyle çocuklarımızın kültürel mirasımızı öğrenme konusunda daha etkili hale getireceği güçlü bir eğitim ortamı arzu ediyor. Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz hem okullarımızın çocuk oyunları ve bilim şenlikleriyle daha etkili hale gelmesi için hem de çocuklarımızın işbirliğiyle öğrenmeyi ve kendi kültürel belleğini daha dinamik hale getirerek memleketin ve milletin hayrına yeni yaklaşımları ortaya koymak için büyük emek sarf edecek. Milli Eğitim Bakanlığı çocuk oyunlarını ve oyunu eğitimini merkezine alarak önümüzdeki günlerde çocuklarımızla paylaşmış olacak."

"Projenin bir parçası olarak uzayda yerimizi aldık"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Ünüvar, "O aslında bir çabanın sonucu. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda, Milli Uzay Programı ile yürütülen projenin sonunda uzayda bir de astronotumuz oldu. Ne güzel bir tevafuktur ki 13 tane önemli bilim projesi yaptı. Bunu sadece savunma ya da güvenliğin bir unsuru gibi değil, aslında bilimin bir parçası olarak da görmek lazım. Bilimin parçası olarak Alper kardeşimiz, o 13 tane deneyi uzayda gerçekleştirdi. Ne güzel bir gururdur ki o deneylerden bir tanesi de Ankara Üniversitesinin bilim insanlarıyla birlikte yürütülen bir projeydi. Bizler bu projenin bir parçası olarak da uzayda yerimizi aldık." diye konuştu.

Ünüvar, bu seviyenin yeterli olmadığını, daha fazla çalışılması gerektiğini ifade ederek, etkinliğe katılan çocukların gelecekte çok önemli çalışmalara imza atacağına yönelik inancını dile getirdi.

Ankara Üniversitesini "devletin fikir mutfağı" olarak nitelendiren Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirinden değerli hocalarımızın, birbirinden değerli çalışmaları var. Onları toplumla buluşturmamız lazım. İcra makamında değerli Bakan Yardımcımız ve bürokratlarımız var. Onlarla, ürettiğimiz bilimin buluştuğu anda Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği hedefin çok daha ilerisine geçeceğimize inanıyorum. Bunun için gereken her alanda her türlü desteği alıyoruz. Gazi Meclisten çıkarılması gereken mevzuat düzenlemeleriyle ilgili çok ciddi destek alıyoruz."

"En önemli ihtiyaç ulusal egemenlik; bunu güvence altına alacak olan da çocuklarımız"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ulusal egemenlik ve çocuk gibi iki önemli kavramı içerdiğini dile getirerek, "Başka ülkelere baktığımızda emsalini az bulabileceğimiz bir beklenti, bir umut. Çünkü geleceğe baktığımız zaman söyleyebileceğimiz birçok zorluk var. Bu zorlukların üstesinden gelebilme noktasında en önemli ihtiyaç ulusal egemenlik; gelecekte bunu güvence altına alacak olan da çocuklarımız." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik alanındaki stantları ziyaret ettiğini anlatan Mandal, bu sırada sohbet ettiği öğrencilerin bilimsel çalışmalar konusundaki hayal ve hedeflerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Mandal, "İşte bundan dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız çok kıymetli. Bu süreçte çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Bunun milletimizin en önemli yeri olan TBMM'de kutlanıyor olması çok anlamlı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, beraberindekilerin yanı sıra Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile stantları gezerek, çocuklarla sohbet etti. Çocuklar, Gezeravcı'ya büyük ilgi gösterdi, fotoğraf çektirdi.

Meclis'teki etkinlikler kapsamında, Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda çocuk film gösterimi de gerçekleştirildi.