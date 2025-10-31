TBMM'de Bütçe Görüşmeleri Sırasında Gergin Anlar

KOMİSYONDA GERGİNLİK

Milletvekillerinin TBMM Başkanlığı, KDK ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe teklifleri üzerine değerlendirmelerde bulunduğu bölümde, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta söz aldı. Usta, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a dönen Erhan Usta, "TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor, anlamıyorum" dedi. Bu sözler komisyonda gerginliğe neden olurken, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, hiç kimsenin TBMM Başkanı'na 'PKK sevici' diyemeyeceğini ifade etti.

'BEN PKK SEMPATİZANI, SEVDALISI FALAN DEĞİLİM'

Ardından söz alan Kurtulmuş, "Ar ve yaralayıcı söz, kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız, bunu size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana, millete sevdalıyım. Bu milletin, 86 milyonun her bir ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına, 'Türk-Kürt' diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını, 'Sağcı-solcu, Alevi-Sünni' diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla 40 yıllık siyasi hayatı boyunca açık fikirlerini dile getirmiş bir adama, bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum" diye konuştu.

KURTULMUŞ, KOMİSYONU TERK ETTİ

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nu terk etti. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturuma 10 dakika ara verdi. Ara esnasında AK Parti'li milletvekilleri, İYİ Parti sıralarına yürürken; CHP'li vekiller de araya girdi.