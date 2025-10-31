Haberler

TBMM'de Bütçe Görüşmeleri Sırasında Gergin Anlar

TBMM'de Bütçe Görüşmeleri Sırasında Gergin Anlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yaptığı PKK eleştirisi komisyonda gerginlik yarattı. Kurtulmuş, Usta'nın suçlamalarına sert yanıt vererek komisyondan ayrıldı.

KOMİSYONDA GERGİNLİK

Milletvekillerinin TBMM Başkanlığı, KDK ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe teklifleri üzerine değerlendirmelerde bulunduğu bölümde, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta söz aldı. Usta, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a dönen Erhan Usta, "TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor, anlamıyorum" dedi. Bu sözler komisyonda gerginliğe neden olurken, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, hiç kimsenin TBMM Başkanı'na 'PKK sevici' diyemeyeceğini ifade etti.

'BEN PKK SEMPATİZANI, SEVDALISI FALAN DEĞİLİM'

Ardından söz alan Kurtulmuş, "Ar ve yaralayıcı söz, kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız, bunu size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana, millete sevdalıyım. Bu milletin, 86 milyonun her bir ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına, 'Türk-Kürt' diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını, 'Sağcı-solcu, Alevi-Sünni' diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla 40 yıllık siyasi hayatı boyunca açık fikirlerini dile getirmiş bir adama, bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum" diye konuştu.

KURTULMUŞ, KOMİSYONU TERK ETTİ

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nu terk etti. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturuma 10 dakika ara verdi. Ara esnasında AK Parti'li milletvekilleri, İYİ Parti sıralarına yürürken; CHP'li vekiller de araya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.