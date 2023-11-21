TBMM Başkanvekili Bozdağ: "İsrail'in yaptığı soykırım sonucu akan kanda Birleşmiş Milletler boğularak ölmüştür"

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "TÜRKPA'nın da elbette Gazze'de olup bitenler karşısında söyleyecek sözü, yapacakları vardır. Gazze'de maalesef İsrail'in yaptığı zulüm, katliamlar ve soykırım sonucu akan kanda çok net söylüyorum Birleşmiş Milletler boğularak ölmüştür" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Bozdağ, Başkent Bakü'deki temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 15. kuruluş yıl dönümünü vesilesiyle "TÜRKPA'nın 15. yıl dönümü: Geçmişin birikimi, bugünün gerçekleri ve geleceğe yönelik beklentiler" başlığıyla düzenlenen konferansa katıldı. Bozdağ yaptığı konuşmada, "Türk devletlerinin iş birliği yapıları arasında özel bir yere sahip olan TÜRKPA'mız 15 yılda elde ettiği başarı ve ilerleme sayesinde örnek bir bölgesel ve uluslararası parlamenter teşkilat halini almıştır. Bugün geldiğimiz noktada TÜRKPA, yalnızca bir parlamenter birlik olmanın ötesine geçerek başarılı bir bölgesel aktör olduğu gibi etkin bir uluslararası kuruluş olarak da rol oynamaktadır. Küresel ve bölgesel riskler ile istikrarsızlıkların arttığı bu dönemde öz kardeş devletlerinin daha sıkı bir dayanışma ve iş birliği içinde bulunmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hükümetler arası dayanışmamızın güçlendirilmesi bizler için bir güç kaynağıdır. Birlikten kudret doğar şiarıyla Türk dünyasının birlikte daha güçlü kılmak, her alanda kuvvetlendirmek ve mevcut sinemalar karşısında daha dayanıklı hale getirmek büyük öncelik verdiğimiz bir hedeftir" dedi.

"Türk devletlerinin her anlamda güçlü olması, hepimizin güçlü olması anlamını taşır"

Türk devletlerinin birlik içinde olursa çözemeyeceği herhangi bir mesele olmayacağını belirten Bozdağ, "İşte bu nedenle Türk devletlerinin her birinin çok güçlü olması, sadece ekonomik anlamda değil her anlamda güçlü olması, hepimizin güçlü olması anlamını taşır. Amerika'dan Avrupa'sına, Azerbaycan ve Türk devletlerine, Türkiye Cumhuriyeti'ne baskı kurmaya çalışan bütün ülkeler, değişen Türk kuvvet ve kudretini savunma sanayiinde ve diğer alanlarda elde ettikleri gelişme ve değişmeyi, yeni güç dinamiklerini görmezden gelirlerse kaybetmeye mahkumdurlar. Artık onlara boyun eğecek devletler yok. Kendi hakkı hukuku için yeri geldiğinde bir dünyayı karşısına alacak bir Türkiye Cumhuriyeti, bir Azerbaycan Cumhuriyeti, bir Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu da herkesin bilmesinde fayda olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Baskıyla değişecek sonuçlar da olmayacaktır. Zaferle kazanılan, kanla elde edilen büyük bir başarıyı masada değiştirmek isteyenlerin buna gücü yetmeyecektir. Allah'ın izniyle Ali Başkomutan, sayın İlham Aliyev ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve Azerbaycan halkı da buna izin vermeyecektir. Biz de bu konuda tereddütsüz ve tartışmasız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve halkının yanında bütün gücümüzle olmayı sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.

" Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım sonucu akan kanda Birleşmiş Milletler boğularak ölmüştür"

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını ifade eden Bozdağ, "TÜRKPA'nın da elbette Gazze'de olup bitenler karşısında söyleyecek sözü, yapacakları vardır. Gazze'de maalesef İsrail'in yaptığı zulüm, katliamlar ve soykırım sonucu akan kanda çok net söylüyorum Birleşmiş Milletler boğularak ölmüştür. Birleşmiş Milletler insanların yaşam hakkını korumak, devletlerin varlığını, hürriyetini, istikrarını, huzur ve güvenini korumak gibi yüce değerlerle kurulmuş bir uluslararası teşkilat. Ama görüyoruz ki İsrail'in yaptığı zulüm, soykırım ve katliam karşısında birkaç açıklama, birkaç değerlendirme dışında yapabileceklerinin hiçbirini yapmamıştı. Şimdi Gazze'de terörist diye kundaktaki bebek öldürüyor İsrail. Kundaktaki bebek terörist olabilir mi? Sokakta oynayan, okul bahçesinde oynayan çocukları terörist diye öldürüyorlar. Yani sokakta oynayan, okula giden çocuktan terörist olur mu" dedi.

Gazze'de kadınların, sivil masumların, yaşlıların terörist diye İsrail tarafından öldürüldüğünü söyleyen Bozdağ, "Elinde silah olmayan, geçmişinden, ailesinden başka derdi olmayan insanlardan terörist olur mu. Hastaneleri bombalıyorlar terör karargahı diye. Hastaneden terör karargahı olur mu? Kiliseleri bombalıyorlar, camileri bombalıyorlar, pazarları bombalıyorlar. Birleşmiş Milletler'in gözetim ve denetimi altındaki, Birleşmiş Milletler'in kontrolü ve güvenliği sağlaması gereken kampları bombalıyorlar. İsrail yaptıklarıyla sadece hakkı, hukuku, adaleti, ahlakı, vicdanı, merhameti değil, aynı zamanda insani değerleri ve insanlığı da öldürmüştür" diye konuştu.

"Kan dursun"

Amerika ve Avrupa yönetimlerinin Gazze meselesinde tartışmasız İsrail tarafında saf tutuğunu vurgulayan Bozdağ, "Amerika ve Avrupa'daki halklar dahil dünyadaki bütün halklar Gazze'deki mazlumların yanında saf tutmuş durumdadır. Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşta Ukrayna'da ölenlere çocuk, kadın, sivil, masum diye sahip çıkan Avrupa ve Amerika, soruyorum buradan, İsrail'de ölenler Ukrayna'daki gibi bir çocuk değil mi? Orada Gazze'de öldürülenler Ukrayna'daki gibi bir sivil değil mi. Gazze'de öldürülen çocuklar Ukrayna'daki gibi çocuk değil mi. Oradaki masumlar öyle değil mi? Neden aynısına bakmıyorsunuz? Öldürülen Müslümansa bakış başka, öldürülen Hıristiyan ise bakış başka. ABD'nin, Avrupa'nın hak, hukuk, adalet, insan hakları laflarını çok kullandığını biliyoruz. Ama bu yaşananlar bize gösterdi ki burada bahsettikleri hak, hukuk, adalet, insan hakları, yaşam hakkı sadece kendileri için ve kendileri gibi inanan, düşünen ve yaşayanlar için. Peki soruyorum Gazze'deki yaşam hakkı nerede? Oradaki çocukların, ana karnındaki bebelerin yaşam hakkı nerede? Bütün dünya susmuş durumda ve burada tabii elbette ki buradaki kanın durması için Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKPA ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere önemli tavırlar ortaya kondu ve arzu ediyoruz ki kan dursun, insani ateşkes en azından kısa süre içerisinde sağlansın" ifadelerini kullandı.

"İsrail'e destek veren ABD başta olmak üzere bütün ülkeler bu savaş suçuna ortaktır"

İsrail'in Gazze'de yaptığı zulümden, katliamdan ve soykırımdan sorumlu olduğunu belirten Bozdağ, "Sorumluluğu tartışmasızdır. Ama İsrail'e destek veren ABD başta olmak üzere bütün ülkelerde bu günaha, bu sorumluluğa, bu savaş suçuna ortaktır. Ama maalesef hukuk da tanınmıyor, ahlak da tanınmıyor, savaş hukuku da tanınmıyor. Buradan bir kez daha zalim İsrail'i, soykırımcı İsrail'i, katil İsrail'i Türkiye adına kınadığımızı ifade etmek istiyorum. O yüzden de Türk Devletleri Teşkilatı iş birliği ve dayanışması bu bölgede de kan ve gözyaşının olmaması için büyük bir sigortadır. Savunma alanında güçlendirmemiz, barışı korumak, güvenliği korumak için büyük bir teminattır. Esasında güçlü ordu, güçlü savunma savaşmak için değil, savaşmak isteyenleri caydırmak ve barışı, kalıcılığı arttırmak, istikrarı güçlendirmek için son derece kıymeti haizdir. O yüzden de bu alanlarda da iş birliğimizi yeni dönemde güçlendirmemizde büyük fayda olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Bozdağ konuşmasının sonunda, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin TÜRKPA'da gözlemci statüsü edinmesindeki destekleri için TÜRKPA'ya üye ülkelere teşekkürlerini sundu.

Konferansa, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başta olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan milletvekilleri katıldı. - BAKÜ