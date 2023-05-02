TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin kendi kendine yetmesi önemli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, iş insanları ile bir araya geldi. Şentop, Türkiye'nin kendi kendine yetmesinin önemine vurgu yaparak, savunma sanayi alanında ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi için kendi kendine yetebilmesi gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün dünyada, bölgemizde yaşanan sıkıntıları biliyoruz başta terörle mücadelemiz olmak üzere. Türkiye'nin elini zayıflatmak isteyenler, Türkiye'yi kuşatmak isteyenler var. Bu bakımdan Türkiye'nin kendi kendine yetmesi, kendi gücüyle kendi imkanlarıyla hareket edebilmesi çok önemli" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, iş insanları ile bir araya geldi. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan ve oda üyelerinin karşıladığı Şentop, iş insanları ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Teknofest'in bu yıl ziyaretçi rekoru kırdığını belirten Şentop, şunları söyledi:

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Omurtak Caddesi'nde yapımı tamamlanan millet bahçesine giderek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.