TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini arzulayanlar var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini arzulayanlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Maalesef bazı Batılı ülkelerin ve küresel çıkar şebekelerinin en çok arzuladığı şey, bu savaşın tüm vahşetiyle devam etmesidir. Çünkü itiraf etmeseler de bu savaştan maddi ve manevi kazanç elde edenler var. Zenginliklerine zenginlik katanlar, siyaseten güçlenenler var' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rusya- Ukrayna savaşının devam etmesini arzulayanlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Maalesef bazı Batılı ülkelerin ve küresel çıkar şebekelerinin en çok arzuladığı şey, bu savaşın tüm vahşetiyle devam etmesidir. Çünkü itiraf etmeseler de bu savaştan maddi ve manevi kazanç elde edenler var. Zenginliklerine zenginlik katanlar, siyaseten güçlenenler var" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara'da ' Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı. ' Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin (KEİ) 30'uncu Yıldönümü: Ortak Coğrafya, Ortak Vizyon, Ortak Gelecek' başlığı ile düzenlenen zirvede, Şentop'un yanı sıra KEİ'nin üye ülkeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'ın parlamento başkanları ve temsilcileri ile 13 KEİ ülkesinden toplam 81 parlamenter yer aldı.

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev de Karadeniz bölgesinin önemine değinerek, "Bugün Karadeniz bölgesi dünya politikası için önemli bir bölge. Asya ve Avrupa arasında bir köprü, kesişim noktası. Aynı zamanda enerji kaynakları açısından da bölge çok zengin, doğal gaz ve petrol var. Bu 30 yıl boyunca enerji alanında özellikle çok büyük projeler uygulandı. Bölgenin önemine baktığımızda; bu sadece enerji kaynakları, coğrafi konum açısından değer. Bölgenin temel değeri burada yaşayan insanlar. Biz kültürler arası bir bölgede yaşıyoruz. Böylesi bir bölgede yaşadığımız için bundan gurur duyuyoruz. Bu bölgeye barış, güvenlik ve refah getirmek bizim genç nüfusumuza borcumuz. Umuyoruz Rusya-Ukrayna savaşı çok kısa sürede çözülecek. Bu bütün dünya ülkelerinin problemi" dedi.