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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moritanya İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı ile bir araya geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moritanya İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Bamba Ould Meguett ile İSİPAB programı kapsamında bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede Moritanya'nın Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile dönem başkanlığını devralması nedeniyle tebriklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moritanya İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Bamba Ould Meguett ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) programı kapsamında Meguett ile bir araya geldiklerini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Moritanya'nın Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile dönem başkanlığını devralması nedeniyle tebriklerimizi ilettik." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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