Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Haif el-Mutairi ve beraberindeki heyeti Mecliste kabul etti. Kurtulmuş, görüşmede İslam ülkelerinin birlik beraberlik içerisinde olması ve Filistin için insanlık cephesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyonist rejimin, Netanyahu ve çetesinin yalnızlaştırılması, İslam ülkelerinin birlik beraberlik içerisinde olması ve Filistin için insanlık cephesinin güçlendirilmesi konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Kuveyt Meclisi Kuveyt- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Haif el-Mutairi ve beraberindeki heyeti Mecliste kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde Türkiye ve Kuveyt halklarının her bakımdan birbirine dost ve kardeş iki millet olduğunu dile getirerek, her iki parlamentonun dostluk gruplarının ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için temaslarını artırmalarının sevinç verici olduğunu ifade etti.

Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin artırılması ve İslam ümmetinin durumunun iyileştirilmesi için olumlu çabalarda bulunan merhum Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla yeni Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini ilettiğini dile getiren Kurtulmuş, Kuveyt'te yeni hükümetin kurulmasının da ilişkileri geliştirmek açısından ümit verici olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Kuveyt'in yeni hükümeti ve başbakanına da çalışmalarında başarılar diledi.

TBMM ile Kuveyt Meclisi arasındaki başta olmak üzere her alandaki ilişkilerin arttırılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesine önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, Kuveyt'in Filistin meselesinde ortaya koyduğu duruş dolayısıyla da tebriklerini ifade etti.

Gazze'de yaşanan insani dramın, katliamın, soykırımın durdurulması için dünya kamuoyunda ciddi bir tepkinin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Gazze halkına acil yardımın ulaştırılması, eş zamanlı olarak da ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Filistin davasıyla ilgili bundan sonra on yıllar sürecek yeni bir mücadele döneminin başladığına işaret eden Kurtulmuş, siyonist rejimin, Netanyahu ve çetesinin yalnızlaştırılması, İslam ülkelerinin birlik beraberlik içerisinde olması ve Filistin için insanlık cephesinin güçlendirilmesi konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumu için teşekkür

Kuveyt Meclisi Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Haif el-Mutairi de Türkiye'nin İslam davaları konusundaki siyasi duruşunu takdirle karşıladıklarını, TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan bu sözleri duymanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Mutairi, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumu için teşekkür etti.

İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin daha da artırılmasını istediklerini dile getiren Mutairi, ekonomi başta olmak üzere her alanda Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirtti.

Türk yatırımcılarının varlığını Kuveyt'te daha fazla görmek istediklerini ifade eden Mutairi, İslam ülkeleri arasında tecrübe paylaşımlarının da yapılabileceği İslam pazarının kurulması gerektiğini söyledi.

Kabulde TBMM Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, TBMM Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Türkiye Kuveyt Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 26 Ocak Cuma Hutbesi! 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title