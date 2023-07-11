TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.

Ercan Uluslararası Havalimanı'nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından karşılanan Meclis Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, ilk olarak Kıbrıs davasının önemli isimlerinden Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti. Kurtulmuş, KKTC temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.