TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de hazır bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabule, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.
Kaynak: AA / Politika