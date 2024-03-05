Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi

Güncelleme:

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abdijan şehrindeki görüşmede, Türkiye olarak Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiklerini, 'Afrika açılımı' adını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abdijan şehrindeki görüşmede, Türkiye olarak Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiklerini, "Afrika açılımı" adını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti.

Gelecek dönemde dünyanın en önemli ve en hızlı gelişen bölgelerinden olacak Afrika'nın her yerindeki ülkelerle ve halklarla işbirliğini önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, Gabon ile ilişkileri de geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Askeri darbe sonrasında Gabon'un süratle ve sağlıklı şekilde normalleşmesinin sağlanmasının en temel beklentilerinden olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Gabon halkının tamamıyla demokratik bir sistem içerisinde halkın seçtiği yöneticiler vasıtasıyla yönetilmesini ve süratle askeri darbeden seçimle iş başına gelmiş hükümetler dönemine geçilmesini arzuladıklarını anlattı.

Kurtulmuş, Türkiye olarak Gabon'un normalleşme sürecine destek olmaya, Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi için de yardımcı olmaya gayret edeceklerini belirterek, bütün kurum ve kuruluşlarla demokrasiyi tesis etmek, demokrasi kültürünü kökleştirmek gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik işbirliği anlaşması, ikili hava ulaştırma anlaşması, eğitim alanındaki işbirliği anlaşmaları, yatırımların karşılıklı olarak teşviki gibi alanlarda Gabon ile işbirliği potansiyelinin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin imkanlarından yararlanmak için de her konuda işbirliği zeminini ahdi çerçeveye oturtturabilmek için gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Gabon'un, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ve Filistin davasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, İslam coğrafyasındaki ülkelerin işbirliğini artırarak birlik ve beraberlik içerisinde ortak hedefler ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili Türkiye Afrika Gabon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! DEVA Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kilis adayı Abdullah Sakar kimdir? DEVA Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kayseri adayı İbrahim Göz kimdir? DEVA Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Kars adayı Nalan Parıltı kimdir? DEVA Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Karaman adayı Müslüm Doğan kimdir? DEVA Partisi İzmir adayı Serap Karaosmanoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi İstanbul adayı İdris Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Isparta belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Isparta adayı Tuna Tokuç kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title