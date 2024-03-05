TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabon Geçiş Dönemi Ulusal Meclisi Başkanı Jean-François Ndongou ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abdijan şehrindeki görüşmede, Türkiye olarak Afrika kıtasına büyük bir önem atfettiklerini, "Afrika açılımı" adını verdikleri dış politika atağını sürdürdüklerini ifade etti.

Gelecek dönemde dünyanın en önemli ve en hızlı gelişen bölgelerinden olacak Afrika'nın her yerindeki ülkelerle ve halklarla işbirliğini önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, Gabon ile ilişkileri de geliştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Askeri darbe sonrasında Gabon'un süratle ve sağlıklı şekilde normalleşmesinin sağlanmasının en temel beklentilerinden olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Gabon halkının tamamıyla demokratik bir sistem içerisinde halkın seçtiği yöneticiler vasıtasıyla yönetilmesini ve süratle askeri darbeden seçimle iş başına gelmiş hükümetler dönemine geçilmesini arzuladıklarını anlattı.

Kurtulmuş, Türkiye olarak Gabon'un normalleşme sürecine destek olmaya, Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi için de yardımcı olmaya gayret edeceklerini belirterek, bütün kurum ve kuruluşlarla demokrasiyi tesis etmek, demokrasi kültürünü kökleştirmek gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik işbirliği anlaşması, ikili hava ulaştırma anlaşması, eğitim alanındaki işbirliği anlaşmaları, yatırımların karşılıklı olarak teşviki gibi alanlarda Gabon ile işbirliği potansiyelinin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin imkanlarından yararlanmak için de her konuda işbirliği zeminini ahdi çerçeveye oturtturabilmek için gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Gabon'un, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ve Filistin davasına desteklerinden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, İslam coğrafyasındaki ülkelerin işbirliğini artırarak birlik ve beraberlik içerisinde ortak hedefler ortaya koyması gerektiğini vurguladı.