TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra Türkiye-Endonezya ilişkileri ele alındı.

Kurtulmuş, dünyanın büyük bir türbülanstan geçtiğini, adil ve hakkaniyetli bir küresel sistem kurulamazsa daha çalkantılı günlerin yaşanacağını belirtti.

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Gazze'de çocukların ölmeye devam ettiğini vurguladı.

Filistin'deki bu insanlık dramından sadece İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesi değil, saldırılara sessiz kalan tüm ülkelerin ve insanlığın da sorumlu olduğunun altını çizen Kurtulmuş, acil ateşkes ve acil insani yardım ile siyasi çözüm için gayret sarf edilmesi çağrılarını yineledi.

Bazı Batılı ülkelerin bölgedeki sorunun çözümü konusunda "çift devletli çözüm" derken samimi olmadıklarını ifade eden Kurtulmuş, söz konusu ülkelerin önerdiği devletin; kağıt üzerinde kalan, bir mahallesinden diğerine gidilirken İsrail'in iznini gerektiren bir yapıyı kastettiğini aktardı.

Kurtulmuş, sorunun çözümü için, coğrafi bütünlüğü sağlanmış, tam manasıyla bağımsız ve özgür bir Filistin Devleti'nin kurulabilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ile Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan da yer aldı.