TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bilecik Valiliği'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Bilecik'e gelerek Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl ise Kurtulmuş'a bir tablo hediye etti ve Kurtulmuş, Valiliğin bahçesine bir fidan dikti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için geldiği Bilecik'te Valiliği ziyaret etti.
Söğüt Tören Alanı'ndaki programın ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.
Kurtulmuş, ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Vali Şefik Aygöl'den kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Vali Aygöl, ziyaret anısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'a "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" yazılı tablo hediye etti.
Kurtulmuş, ayrıca Valiliğin bahçesine de bir fidan dikti.