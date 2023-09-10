TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bilecik Valiliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Bilecik'e gelerek Valiliği ziyaret etti. Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl ise Kurtulmuş'a bir tablo hediye etti ve Kurtulmuş, Valiliğin bahçesine bir fidan dikti.