TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik'te Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 742'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ardından Bilecik Valiliğini ziyaret etti. Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından karşılanan Kurtulmuş, şeref defterini imzaladı. Valilik bahçesinde kendi adına çınar fidanı dikerek can suyu veren Numan Kurtulmuş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı hedefinin hayal, boş bir slogan veya içi doldurulmamış bir temenni olmadığını ifade eden Kurtulmuş, öncelikli hedeflerinin şehirleri güçlü hale getirmek olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin dünyada adından söz ettirecek bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, Şu an birçok alanda dünya milletleriyle yarışıyoruz. Daha geride kaldığımız yerler var, o mesafeyi kapatıyoruz. Biz görmeyeceğiz onu ama, bizden sonraki nesillere öyle bir Türkiye bırakacağız ki, bizim evlatlarımız torunlarımız cumhuriyetin üçüncü asrına girerken diyecek ki, 'Sağ olsunlar, bizden öncekiler çalıştılar, çabaladılar, Türkiye'yi sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline getirdiler. Şimdi bizde, Türkiye'yi sözü dünyada kanun yerine geçen bir ülke haline getireceğiz. Bu önce hayal kurmak, hedef koymak ve elinizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yolunuzda yürümekle gerçekleşir. Bu anlamda bu milletin geçmişte nice zorluklardan, badirelerden geçerek büyük zaferler kazandığı, büyük başarılar kazandığı ortadadır. Güçlü ve büyük Türkiye hedefine ulaşmak için, en pratik hedef tek tek şehirlerimizi güçlü hale getirmektir' dedi.

Kurtulmuş, STK buluşmasının ardından Şeyh Edebali Külliyesi'ni ziyaret etti. (DHA)